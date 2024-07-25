華人歌手第一人！　KIRE登英國音樂節...下台「被外國女包圍」

記者蔡琛儀／台北報導

新生代歌手KIRE日前參加在英國倫敦海德公園舉辦的「British Summer Time Hyde Park」音樂節演出，成為首位參演該音樂節的華人歌手。他現場教5萬名觀眾學唱〈美〉的中文副歌，並感動表示：「倫敦，你很美！」此次音樂節由AEG Presents自2013年主辦，過去參演藝人包括滾石樂隊、保羅麥卡尼、泰勒絲、愛黛兒等大咖天王天后。

▲KIRE成倫敦BST Hyde Park音樂節參演華人第一人。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE此次受邀擔任開場嘉賓，他表示：「我真的嚇到了，因為表演陣容非常強大，這次能夠代表台灣出現在這樣的舞台上，我感到非常榮幸，同時也覺得責任重大。希望能夠透過這次的表演，讓更多人看到台灣的音樂和文化。」他在台上率領著5萬名觀眾一起揮手互動，直呼：「那場景真的是壯觀至極！」

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演出後他在場邊與觀眾們合照互動，雖因場地限制僅能互動30分鐘，但他仍合影到最後一刻，當天他於IG發文「明天在聖保羅教堂前見」，與粉絲相約續攤，隔天陰雨綿綿，仍有300名粉絲如約到場等候他，讓他很感動，一一合照互動回饋，他打趣說：「一位粉絲把我的簽名紋在了身上，這讓我非常吃驚。我希望未來的粉絲在做出這樣永久性的決定之前，能慎重考慮幾個月。」

▲▼許多外國粉絲搶著和KIRE合照。（圖／The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

KIRE近年積極投入海外演出，並堅持以中、英文創作歌曲，希望用音樂打開國際市場與視野。他在舞台上皆是全力以赴、奉獻百分百。此次英倫演出後IG更多了6千名粉絲追蹤，吸引到更多海外粉絲的關注，讓他開心表示：「會再持續努力！」