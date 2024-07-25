《塑膠花》吳慷仁「報復前妻+小王」　大結局回應李沐告白有反轉

記者黃庠棻／台北報導

末路愛情影集《塑膠花》即將迎來大結局，愛情、親情、友情線皆有催淚收尾。「金勤」吳慷仁決心了斷過去，與好兄弟、舊愛上演火爆衝突，同時他和「娜娜」李沐逃亡路也走向終點，亡命鴛鴦面對愛情，將有驚人 的命運抉擇。而另一對CP「賴打」高捷不願拖累「西施」陽靚，許下約定會平安回來，淚別場面虐爆觀眾。

▲《塑膠花》即將迎來大結局。（圖／抓馬文化提供）

「花車五人組」吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、大鶴一路逃亡建立家人情感，交易日「阿弟仔」大鶴被抓，和昔日摯友「小陳」周予天在偵訊室重逢，周予天以誠意攻破心防，大鶴又哭又笑充滿懊悔，演技大爆發，兩人昔日情誼能否繼續走下去，令觀眾期待。

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▲大鶴演技大爆發。（圖／抓馬文化提供）



另一方面，賴打為保護西施和肚子裡孩子安危，要求西施離開，揪心又充滿不捨的離別場面，催淚指數百分百。高捷和陽靚之前就在茄子蛋破億點閱的MV〈浪流連〉配對，編導鄭雅之這次安排《塑膠花》再續前緣，網友也喊話「賴西CP」要幸福走到底。

▲高捷在《塑膠花》演技受到觀眾喜愛。（圖／抓馬文化提供）



結局最大看點還是男女主角吳慷仁與李沐的愛情抉擇，金勤決心找好兄弟跟前女友報復，愛恨交織的情感糾葛一觸即發，最終讓他感悟「原來真正的自由是要學會原諒，給愛你的人一次機會。」面對娜娜的愛，他將做出「驚人之舉」回應。至於娜娜和母親能否再度重逢並化解母女心結，充滿戲劇張力的大結局將有驚人翻轉，勢必讓觀眾們熱烈討論。

▲吳慷仁在《塑膠花》向前妻跟小王復仇。（圖／抓馬文化提供）