ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《你好，我是誰2》看點公開！謝瓊煖患「早發性失智」尪躲起來照護

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視將於2024年8月推出《你好，我是誰2》，今（25）日釋出預告及主視覺海報。全劇由馮凱導演帶領主創團隊，寇世勳、崔佩儀、尹昭德、洪小鈴、林玟誼、李運慶、劉曉憶、朱芷瑩、談學斌主演，加上劉秀雯、謝瓊煖、江祖平、陳慕義、謝其文特別演出，透過真人真事的醫療職人劇一起為失智患者及家庭注入關懷，以下整理了該片的幾個主要看點。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

▲《你好，我是誰2》即將在8月播出。（圖／大愛電視台提供）

1. 《你好，我是誰2》看點1：三大主軸六起個案

[廣告]請繼續往下閱讀...

「家人失智怎麼辦？」是曹汶龍醫師在診間最常聽到的話，第二季鎖定早發性失智症、失智者的人權、在宅終老的安寧療護三大主軸，用真實案例演繹曹汶龍醫師視病猶親的職人精神，引領家屬「做個有智慧的失智症家庭照顧者」。曹醫師給失智症病患及照顧者開出最好的處方就是「與失智共舞」，正向且坦然面對「失智不是遺忘，而是時時刻刻在創造記憶」。第二季中，有朱芷瑩飾演的法律教授加入，也會將層層揭開問題徵結，在劇中寇世勳跟朱芷瑩說的經典金句台詞就是「眼睛看一半，耳朵聽一半，用心去陪伴」。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

▲朱芷瑩加入《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

2.《你好，我是誰2》看點2：寇世勳、崔佩儀、傅小芸、林玟誼第一季角色回歸

寇世勳演出曹汶龍醫師，接下《你好，我是誰》第1、2季的演出，他心裡的感覺「這是一種責任」，把戲演好，對觀眾來講，尤其對這些家裡面有失智症患者的人「把它當做一個教材，去學習更多有必要的知識」。寇世勳說《你好，我是誰》第一季收視成績非常好「失智症狀況還有太多，值得再做第二季」，雖然他是演醫師，但他認為照顧者非常難演，要多花心思「因為心態一直跟著病情不斷在改變」。崔佩儀在戲裡飾演寇世勳的妻子，夫妻倆鶼鰈情深，《你好，我是誰2》將會著墨更多夫妻之間的情感交流。傅小芸、林玟誼兩人在劇中是寇世勳有如「小叮噹」般的得力助手。傅小芸把所學在院外成立日托及居家護理服務。林玟誼接手醫院工作，更擅於利用人力資源，很快就能把所有事情圓滿完成。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

▲寇世勳、崔佩儀飾演夫妻。（圖／大愛電視台提供）

3.《你好，我是誰2》看點3：壯世代50+早發性失智症

失智並非高齡者的專利，劇中51歲的羅心（洪小鈴飾），兒女在國外讀書，正值事業巔峰期的都會女強人，宣告罹患失智症，該如何面對內心的震撼衝擊。丈夫何慶祥（尹昭德飾）、家鄉的姊姊（劉曉憶飾）及兩個在國外就學孩子又是如何調適心情，共同面對不可逆的病症。53歲的劉寶珠（謝瓊煖飾）是鄉村工廠領班，能力服眾，正要退休享受生活卻罹患失智症，先生許銘財（謝其文飾），默默承受照護失智妻子的責任，不願向親友求助，又不能放下工作。壯世代多為家中支柱，多數是另一半一肩挑起照顧失智者的重擔，另一肩又要負起養育子女、維繫家庭的壓力，蠟燭多頭燒。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

▲謝瓊煖在《你好，我是誰2》中，罹患早發性失智症。（圖／大愛電視台提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

獨／林玉書在酒吧倒下！　「戲份消失、星巴克打工」經紀人曝近況

獨／林玉書在酒吧倒下！　「戲份消失、星巴克打工」經紀人曝近況

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

「颱風天就是要泛舟」泛舟哥去哪了？36歲當上經理現況曝　4年前娶辣妻

13年前涉毒後沒戲接！孫興疑「轉行開挖土機」維生　收入現況曝光

13年前涉毒後沒戲接！孫興疑「轉行開挖土機」維生　收入現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽妮妮剛爆懷孕「深夜被證實已和張書豪結婚」！0偽裝現身戶政事務所

隋棠成「凱米受災戶」天窗突爆裂！孩慌張驚叫　家中慘況曝光

「韓國啦啦隊AI」李珠珢舊片流出遭疑整型！　瀏海消失真面目曝光

汪小菲老婆直播「美肌濾鏡突然沒了」！　意外曝光真實素顏

YTR們也誤會「十盛用北海道鮮奶」！片段全被挖　小吳、紀卜心又挨轟

一粒「超強畫畫實力」曝光！　網驚呼：妳再說一次妳職業是啥？

YTR型男機長捲性侵風波後「頻道首發片」！網出征揚言：退訂退會員

3生肖8月迎貴人轉運！「一路旺到年底」屬豬正財、偏財運都爆發

凱米雨太大…陳芳語豪宅漏水「屋外也淹了」！現場畫面曝：真的沒準備

獨／林玉書在酒吧倒下！　「戲份消失、星巴克打工」經紀人曝近況

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

你好，我是誰2, 謝瓊煖

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曹西平耳環店「招牌被吹走」！監視器畫面曝：今天白做工，老闆們辛苦了
  2. 華人歌手第一人！　KIRE登英國音樂節...下台「被外國女包圍」
  3. 危險！少時俞利躺在防波堤上拍照　遭批「不良示範」急刪照片
  4. 《塑膠花》吳慷仁「報復前妻+小王」　大結局回應李沐告白有反轉
  5. 「最兇日文老師」颱風天賣場補貨 一彎腰…掉出胸前春光全被拍！
  6. 金曲獎樂團出道25年…首度客串台劇！　助攻「蔡凡熙追陳庭妮」
  7. Energy開唱倒數爆爭議「坤達要拿一半酬勞」　公司正面回應了
  8. 直擊《模犯生》野生小琳現身台北街頭！　茱蒂蒙路邊熱到滿臉通紅
  9. 《你好，我是誰2》看點公開！謝瓊煖患「早發性失智」尪躲起來照護
  10. 女王真的回來了！首爾唱2天日期曝光　2NE1親口官宣「場地有洋蔥」

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366