《你好，我是誰2》看點公開！謝瓊煖患「早發性失智」尪躲起來照護

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視將於2024年8月推出《你好，我是誰2》，今（25）日釋出預告及主視覺海報。全劇由馮凱導演帶領主創團隊，寇世勳、崔佩儀、尹昭德、洪小鈴、林玟誼、李運慶、劉曉憶、朱芷瑩、談學斌主演，加上劉秀雯、謝瓊煖、江祖平、陳慕義、謝其文特別演出，透過真人真事的醫療職人劇一起為失智患者及家庭注入關懷，以下整理了該片的幾個主要看點。

▲《你好，我是誰2》即將在8月播出。（圖／大愛電視台提供）

1. 《你好，我是誰2》看點1：三大主軸六起個案

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「家人失智怎麼辦？」是曹汶龍醫師在診間最常聽到的話，第二季鎖定早發性失智症、失智者的人權、在宅終老的安寧療護三大主軸，用真實案例演繹曹汶龍醫師視病猶親的職人精神，引領家屬「做個有智慧的失智症家庭照顧者」。曹醫師給失智症病患及照顧者開出最好的處方就是「與失智共舞」，正向且坦然面對「失智不是遺忘，而是時時刻刻在創造記憶」。第二季中，有朱芷瑩飾演的法律教授加入，也會將層層揭開問題徵結，在劇中寇世勳跟朱芷瑩說的經典金句台詞就是「眼睛看一半，耳朵聽一半，用心去陪伴」。

▲朱芷瑩加入《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

2.《你好，我是誰2》看點2：寇世勳、崔佩儀、傅小芸、林玟誼第一季角色回歸

寇世勳演出曹汶龍醫師，接下《你好，我是誰》第1、2季的演出，他心裡的感覺「這是一種責任」，把戲演好，對觀眾來講，尤其對這些家裡面有失智症患者的人「把它當做一個教材，去學習更多有必要的知識」。寇世勳說《你好，我是誰》第一季收視成績非常好「失智症狀況還有太多，值得再做第二季」，雖然他是演醫師，但他認為照顧者非常難演，要多花心思「因為心態一直跟著病情不斷在改變」。崔佩儀在戲裡飾演寇世勳的妻子，夫妻倆鶼鰈情深，《你好，我是誰2》將會著墨更多夫妻之間的情感交流。傅小芸、林玟誼兩人在劇中是寇世勳有如「小叮噹」般的得力助手。傅小芸把所學在院外成立日托及居家護理服務。林玟誼接手醫院工作，更擅於利用人力資源，很快就能把所有事情圓滿完成。

▲寇世勳、崔佩儀飾演夫妻。（圖／大愛電視台提供）

3.《你好，我是誰2》看點3：壯世代50+早發性失智症

失智並非高齡者的專利，劇中51歲的羅心（洪小鈴飾），兒女在國外讀書，正值事業巔峰期的都會女強人，宣告罹患失智症，該如何面對內心的震撼衝擊。丈夫何慶祥（尹昭德飾）、家鄉的姊姊（劉曉憶飾）及兩個在國外就學孩子又是如何調適心情，共同面對不可逆的病症。53歲的劉寶珠（謝瓊煖飾）是鄉村工廠領班，能力服眾，正要退休享受生活卻罹患失智症，先生許銘財（謝其文飾），默默承受照護失智妻子的責任，不願向親友求助，又不能放下工作。壯世代多為家中支柱，多數是另一半一肩挑起照顧失智者的重擔，另一肩又要負起養育子女、維繫家庭的壓力，蠟燭多頭燒。

▲謝瓊煖在《你好，我是誰2》中，罹患早發性失智症。（圖／大愛電視台提供）