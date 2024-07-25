6歲蔡桃貴「颱風夜喊離家出走」！吵架：不住台灣了 二伯育兒術超冷靜

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber二伯與蔡阿嘎（蔡緯嘉）結婚後，育有「蔡桃貴」和「蔡波能」兩個兒子，不時會分享育兒生活。未料，24日正值颱風夜之際，大兒子因為跟她吵架便脫口要「離家出走」，讓她當場哭笑不得。

▲蔡桃貴跟二伯吵架。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



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畫面中，可以看到蔡桃貴一臉不開心地說要離家出走，可是二伯不但一直忍不住噴笑，還不慌不忙地提醒大兒子：「要記得拿雨傘喔，外面在下雨，還是你要穿雨衣？啊會冷要記得帶棉被喔！」

▲蔡桃貴不開心地說要離家出走。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）



更出乎意料的是，蔡桃貴進一步脫口「那你要給我護照，我要出國，我不要再住在台灣了」，這讓二伯再度忍不住大笑，還反問大兒子是否要錢。

▲蔡桃貴最後被二伯逗到笑場。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

說到這裡，蔡桃貴不禁笑場了，聽到二伯說小朋友機票大約8千塊時，還回答「不可能啦」，說完掏出身上所剩不多的零錢。接著聽到媽媽問是否需要送他去機場時，他再度忍不住笑場。這段畫面除了看到蔡桃貴童言童語的模樣，也窺見二伯冷靜育兒的一面。

▲蔡阿嘎和二伯育有一對兒子。（圖／翻攝自Instagram／yga0721）