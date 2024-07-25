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親自教「AI陳珊妮」唱歌太逼真　她說著作權迫切需保障

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右）邀陳珊妮（左）合作打造AI歌曲。 （翻攝自TaiwanAlLabs粉絲專頁）

圖、文／鏡週刊

AI模型經過訓練可生成出特定人士的聲音，去年台灣人工智慧實驗室與歌手陳珊妮合作，透過AI生成工具打造單曲〈教我如何做你的愛人〉。發布初期騙過許多業界人士的耳朵，後來才知道原唱不是陳珊妮本人，而是工程師以她過去20年的歌曲資料訓練出來的AI歌聲，她擔綱製作人之餘，亦親自調教「AI陳珊妮」唱歌。

遺憾的是，科技帶來進步和方便，但總是會遭有心人士濫用。上述AI單曲發表幾個月後， 有人把孫燕姿的資料放在網路，任何人只要上傳乾淨的聲音，都可以置換、模仿孫燕姿的歌聲。後來陳珊妮有機會與律師交流，得知目前人類僅擁有人格權，法律顯然跟不上時代變化。

音樂產業從實體進到串流時代已受到一波衝擊，生成式AI的蓬勃讓業界人士再度產生既視感，不得不採取行動自保，索尼、環球和華納便聯手美國唱片業協會，控告AI公司Suno和Udio使用他們旗下作品訓練音樂生成式AI系統，認為此舉形同大規模侵犯版權。

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陳珊妮（右二）出席台法文化工作坊，分享製作AI單曲的過程。

▲陳珊妮（右二）出席台法文化工作坊，分享製作AI單曲的過程。

不只音樂人備感威脅，影像公司Getty Image也控告Stability AI以他們的圖像做訓練；紐約時報控告Open AI和微軟擅自以旗下內容訓練AI模型，Open AI則反擊對方的侵權控告於法無據。

沸沸揚揚的訴訟事件讓AI的法律爭議浮出檯面，不過目前生成式AI在訓練階段使用的素材，究竟可視為合理使用或必須得到授權？各界看法仍莫衷一是。創作人只能期待政府加快腳步回應局勢，如同陳珊妮所言：「很多關於自然人的權利，都迫切需要法律的保障。」


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關鍵字

鏡週刊, AI陳珊妮, AI, 陳珊妮, 著作權

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