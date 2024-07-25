柯煒林謝劉俊謙「早一步來台鋪路」　梁湘華撥前男友號碼入戲爆哭

記者蕭采薇／專訪

港星柯煒林曾以電影《濁水漂流》入圍金馬獎，也藉此打開了與台灣的合作淵源，他在話題情慾電影《破浪男女》演出SM繩縛師，提供「外送」服務，與梁湘華是存在交易，卻又彼此救贖的關係。他不諱言在感情裡受過傷，梁湘華則坦言，其中一段打電話的感情戲，撥出的就是前男友的號碼。

▲《破浪男女》梁湘華、柯煒林片中是存在交易，卻又彼此救贖的關係。（圖／記者林敬旻攝）

兩人片中不是真情侶，更有多場SM交手戲，他們一開始就知道會很激烈，身體接觸程度可能和之前講好的都不一樣，於是約定「底線之外的地方都可以碰觸」，放心交給親密指導和對手演員。然後他們最令人揪心的互動，其實是交易後「贈送」的擁抱15分鐘，柯煒林說：「白（梁湘華飾演）跟Uberdick（柯煒林飾演）是一樣的人，反而那15分鐘裡，他們心裡有瞬間可以靠近彼此。」

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▲《破浪男女》是柯煒林第一步來台拍攝並上映的作品。（圖／記者林敬旻攝）

柯煒林和劉俊謙，其實早就在香港是常常被一同提起的新生代優秀男演員。劉俊謙早一步來台灣發展，現在已紅回香港，甚至是兩岸三地。柯煒林談起好友，沒有競爭感，反而驕傲的說：「我反而覺得大家怎麼現在才看到他！他這麼高帥又會演戲，我太謝謝他有先來台灣，讓大家注意到，香港這一代演員，好像有每個『美賣』的喔！」

▲港星劉俊謙較柯煒林先一步來台發展，如今已在兩岸三地爆紅。（圖／記者周宸亘攝）

片中一場柯煒林要被扯下面罩的戲，拍攝晴間梁湘華幾乎沒看過他的長相，更不知道對方到底是誰，才能累積「想看到對方樣貌」的情緒爆發力。但這樣的舉動，對柯煒林的角色有如強暴，也埋下最後梁湘華哭著求和的導火線。

聊起邊哭邊打電話的那場戲，梁湘華坦言，他打出的電話就是前男友的手機，但因為知道對方不在台灣，且用的劇組手機，陌生號碼對方肯定不會接。不過話一至此，梁湘華也被點破「根本沒有忘記前男友號碼」，而一聽到記者說出這句話，梁湘華則立刻的訪問中紅了眼眶。

▲《破浪男女》梁湘華拍戲時撥出的，真的是前男友的手機號碼。（圖／記者林敬旻攝）

梁湘華說：「當時我記得是直接轉語音信箱了，我確定他不會接。但如果他真的接起來，我應該嚇到。」陷入回憶的她又說：「那是小時候的對象，其實長大之後有偶遇他，但我發現，我喜歡的不是現在的他。」癡情程度堪比片中難以忘懷過往對象的白，《破浪男女》全台熱映中。