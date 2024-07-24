YTR型男機長3點聲明駁施暴！　遭前任公開「警上門畫面」批：斷章取義

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」最近爆出負面醜聞，他被謝姓前女友（Velia）指控在交往期間恐嚇、傷害、強制性交，19日已在律師陪同下前往台北地檢署按鈴提告，事後更公開一段警察登門的影片，表示自己遭詹姆士施暴。為此，詹姆士今（24）日深夜也在臉書發布3點聲明做出回應。

▲型男機長詹姆士最近爆出負面醜聞。（圖／翻攝自Facebook／型男機長瘋狂詹姆士の飛航管制區）

詹姆士表示，謝女在台北地檢署門口召開記者會，並在其社群上張貼影片，但該證據存在斷章取義的問題，與客觀事實不符。他提到，自己將在偵查程序中向檢察官逐一說明實情，絕不姑息這些惡意攻擊的行為。詹姆士強調，自己絕無做出對方指控的任何犯罪行為，表示已備齊反駁這些不實指控的完整事證，將在偵查程序中呈現給司法審判。

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▲型男機長詹姆士在深夜於臉書發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／型男機長瘋狂詹姆士の飛航管制區）

此外，詹姆士指出，他發現謝女的社群上，有部分網友對他發表不實或誇大的誹謗言論，他表示已保存相關證據，將以備訴追。目前案件已進入偵查程序，詹姆士表示，在偵查終結前將不再對外發言，同時也強調，「沉默」並非等於默認，也不表示要忍受侮辱與污衊，他會將一切交給司法程序，期待能還原真相，最後感謝各界的關心。

▲型男機長的前女友出面控告遭對方強制性交。（圖／記者黃哲民攝）

【型男機長臉書聲明】

聲明啟事

1、 近日來，謝小姐偕同其律師至台北地方檢察署對本人按鈴申告，並在地檢署門口召開記者會，同時在其社群軟體帳號上張貼影音證據，惟其所指訴之事發情節均與客觀事實不符，所提影音證據亦有斷章取義之嫌。為此，本人將於偵查程序中向檢察官逐一秉明實情，不再姑息惡意攻訐行為。

2、 本人再次鄭重申明，本人絕無從事謝小姐所指訴之任何犯罪行為，且目前已備齊反駁謝小姐不實指訴之完整事證，屆時將於偵查程序中完整呈現，訴諸司法公斷。此外，謝小姐之社群軟體上亦有部分網友聞風起舞，對本人發表不實或誇大之誹謗言論，本人亦已保存相關證據，以備訴追之用。

3、 囿於本案已進入偵查程序，在偵查終結以前，本人不再對外發言，但本人始終相信，「沉默」不表示默認，「沉默」也不表示要忍受一切的侮辱與污衊，一切交給司法程序，冀能還原事實真相，再次謝謝各界關心。