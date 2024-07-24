血肉果汁機合體熱狗飆經典歌　竟意外洩「當年demo被外流」！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲最佳樂團血肉果汁機將於本週六舉行首場北流演唱會，並邀請到新科金曲歌王MC HotDog熱狗擔任嘉賓，他們昨天首度合體彩排練團，在練團室中默契十足，將共同詮釋MC HotDog熱狗的經典曲目〈十三號天使〉，並首度合體演出共同創作的新曲。

▲熱狗與血肉果汁機彩排。（圖／血肉果汁機提供）

血肉果汁機主唱GIGO表示，他們選擇改編〈十三號天使〉是因為這首歌很帥、是傳奇，「第一次聽到這首歌其實是聽到一張有很多首歌Demo的CD，所以血肉的版本也是受Demo影響比較深，反而跟正式專輯版本不太一樣。」熱狗忍不住回想：「當時好像是在魔岩錄音的demo不小心外流，導致這首歌的demo CD在外流通了很多年。」熱狗也表示，這首歌本來就是帥的、很好玩，而且酒店文化到現在還非常盛行，是大家會有共鳴的。

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談到練團心情，熱狗坦言整個練團過程超爽，「雖然我自己的演出也會帶樂隊，但是沒有跟很純粹的重金屬樂團合作過，所以我自己是真的非常期待，而且本來就很喜歡血肉的音樂，讓我覺得以後做的東西好像可以更重一點，也會從他們的音樂吸收到一些不一樣、好玩的地方！」血肉果汁機則說：「我們和狗哥一樣是台上台下差很多的表演者，大家常常覺得我們台上看起來很兇，不過台下我們其實是很溫文儒雅的！」熱狗也贊同：「舞台上是一回事，舞台下又是另外一回事。我們在台上演出就變一個人，像我現場演出可能就會比彩排爆裂一百倍。」

▲熱狗與血肉果汁機彩排，直呼練團過程超爽。（圖／血肉果汁機提供）

除了〈十三號天使〉Hardcore版之外，他們也共同排練了全新共創歌曲，這首歌曲也是在雙方討論的諸多合作方向中，血肉與熱狗兩邊一拍即合的創作內容。新曲以血肉擅長的金屬節奏與熱狗兇狠且直擊內心的嘻哈Flow撞擊，讓兩方都直呼：「這首歌肯定中啦！來現場聽就知道！」