劉曉憶一年沒有戲拍！　48歲「不談感情」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星劉曉憶在三立八點台劇《願望》中飾演江宏恩的老婆，是營造公司的董事長夫人，只不過由於出身低，一直想往高處爬，不論是穿著或是舉止都想變成上流社會的人，但無論怎做卻總是遭到老公奚落，讓他忍不住笑說「我就是小白目！愛炫富，反正沒唸過幾年書。」

▲劉曉憶跟江宏恩飾演夫妻。（圖／三立提供）

劉曉憶演技好有目共睹，不管是誇張潑辣或是小媳婦模樣，都演得非常到位，她表示這次就是嫁雞隨雞，從一個工地賣涼茶的，嫁了有錢老公麻雀變鳳凰，過得這麼好，所以盡可能的老公叫她做什麼就去做，委曲求全但仍從一而終相夫教子。

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▲劉曉憶跟江宏恩飾演夫妻。（圖／三立提供）

只不過，劉曉憶很久沒演苦情委屈的角色，又加上角色跟自身個性相差甚遠，所以她無時無刻都在提醒自己要收斂霸氣，坦言「這次對我來說應該有所突破，也看了我比較內斂的一面。」她在開拍前就跟製作人討論角色設定，希望除了傻大姊之外，還是有一點交際手腕，因為在工地討活要應付各類工人。

▲劉曉憶劇裡的形象跟本人相差甚遠。（圖／三立提供）

而劉曉憶在戲中雖是委屈媳婦，但自己私下可是大女人，當然偶爾還是會撒嬌，只是頻率沒有那麼高，坦言「我自己本身也比較吃軟不吃硬。」目前單身的劉曉憶，希望未來的對象對外人要比較強勢，私下對她則要溫柔一點，特別是在外面要給她多一點面子，直言「但可是又因為礙於我的身分是藝人，所以對方的拿捏度要很厲害才行。」

▲劉曉憶目前不急著談感情。（圖／三立提供）

對於感情，48歲的劉曉憶目前不著急，一心只想好好賺錢，因為先前有一年都沒有接到戲，加上媽媽年紀也大了，希望能有多一點時間陪媽媽，透露母女關係「拍ON檔劇會一直在背台詞，回家只想放空不想講話，但是我都會坐在客廳陪我媽看電視，偶爾放假帶她吃吃好料，好在身體還算硬朗，這兩年開始一個禮拜洗腎三次洗腎，精氣神還ok。」