蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手

圖文／鏡週刊

ELVA蕭亞軒月中才獲媒體報導，被外籍男友拿鑽戒求婚，戀情看似穩定發展，只是本刊接獲爆料，其實在同一時間，她和小9歲的男友交往8個月，戀情就已玩完。據報，這位被外界形容出身豪門、名叫Mick的荷蘭前男友，根本就是「假富二代」；說是從事房產生意，結果只是房仲而已，而且個性與情緒都易失控，身邊友人對於兩人交往紛紛抱持反對意見，「勸離不勸合」。

另外還有讀者爆料，蕭亞軒和Mick某次獨處時，竟然與她爆發口角甚至肢體衝突，而且因為男的動作過於激烈與巨大，導致有人掛彩！由此可見，Mick不但情緒控管不佳，追根究柢，相處方面也無法真正憐香惜玉，失序起來恐無可避免傷到身邊的人。

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只是日前媒體接獲民眾爆料蕭亞軒神隱的原因竟是懷孕，報導稱「荷籍男友頻繁來台照顧懷孕的她（蕭亞軒），而且一待就是半個多月。」蕭亞軒對此回應：「沒有，沒有懷孕啦！」

與此同時，蕭亞軒堅稱「現在單身」，然後「有約會的對象」，但未進展到穩定交往，對於突如其來的爆料感到相當無奈。對照本刊掌握消息，當時蕭亞軒已把對方退回到非戀人的位置，回顧兩人關係也確實說不上「穩定」。

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