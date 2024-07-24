ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手

本刊收到之前Mick出入蕭家的畫面，據聞他之前來台想要挽回與蕭亞軒的關係但失敗。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

ELVA蕭亞軒月中才獲媒體報導，被外籍男友拿鑽戒求婚，戀情看似穩定發展，只是本刊接獲爆料，其實在同一時間，她和小9歲的男友交往8個月，戀情就已玩完。據報，這位被外界形容出身豪門、名叫Mick的荷蘭前男友，根本就是「假富二代」；說是從事房產生意，結果只是房仲而已，而且個性與情緒都易失控，身邊友人對於兩人交往紛紛抱持反對意見，「勸離不勸合」。

另外還有讀者爆料，蕭亞軒和Mick某次獨處時，竟然與她爆發口角甚至肢體衝突，而且因為男的動作過於激烈與巨大，導致有人掛彩！由此可見，Mick不但情緒控管不佳，追根究柢，相處方面也無法真正憐香惜玉，失序起來恐無可避免傷到身邊的人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／記者田暐瑋攝）

只是日前媒體接獲民眾爆料蕭亞軒神隱的原因竟是懷孕，報導稱「荷籍男友頻繁來台照顧懷孕的她（蕭亞軒），而且一待就是半個多月。」蕭亞軒對此回應：「沒有，沒有懷孕啦！」

與此同時，蕭亞軒堅稱「現在單身」，然後「有約會的對象」，但未進展到穩定交往，對於突如其來的爆料感到相當無奈。對照本刊掌握消息，當時蕭亞軒已把對方退回到非戀人的位置，回顧兩人關係也確實說不上「穩定」。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。


更多鏡週刊報導
【怒斷假富二代3】蕭亞軒「鮮肉菩薩」緋聞名單一長串　才傳完混血帥哥又換荷籍男
【怒斷假富二代4】蕭亞軒back喊2年？　明年巡演30場有前提
【怒斷假富二代5】親口撇清M先生「只是朋友」　蕭亞軒重大宣告：最不需要的就是戀愛

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

開櫃子～好奇貓搶看熱鬧　跳躍瞬間奴才開門：咚！

推薦閱讀

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

安芝儇徒手抓青蛙獲封女戰神　嗆筠熹閉嘴中文罵人很溜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍

蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手

唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣

熱跳三振舞挨批「淪落」！　舒子晨直球回：大螢幕賺的還沒啦啦隊多

《瑞鎮家2》冰島開業「隔壁桌竟是理想混蛋」　異地相認：都台灣人

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 蕭亞軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被荷蘭男友死纏「蕭亞軒發聲了」！　揭真正關係：最不需要的就是戀愛
  2. 唐治平2月前帶母聚餐「和樂無異狀」！　友接死訊驚：中間發生了什麼
  3. 小孟老師／7月24日星座運勢　射手遇到心上人
  4. 歐陽妮妮爆「懷孕3個月」先有後婚！張書豪戒菸當爸　友摸孕肚全被拍
  5. 逸祥B咖顛峰之作竟是「封殺憲哥」　外送遇超可惡奧客刁難
  6. 蕭亞軒爆遭荷蘭男友爭執動粗「有人掛彩」！掀激烈衝突　親友怒勸分手
  7. 唐治平失魂脫序真相！　親友爆「母子口角對話」：心理上極度無安全感
  8. 蕭亞軒男友爆是「荷蘭假富二代」！死纏惡行曝光　交往8個月怒分手
  9. 李蒨蓉「偷匯錢給兒」和尪吵架　小孩赴美2年變了：感謝腦公小氣
  10. 何以奇吃丼飯驚見「蒼蠅泡爛」！　銷單退錢她尷尬：有點歹勢

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366