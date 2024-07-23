樂天MC沐妍主持明星賽又挨罵！　被批「42歲還叫團長叔叔」高EQ回應

記者蔡宜芳／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）曾是Rakuten Girls的一員，引退啦啦隊後，接下樂天桃猿隊專屬MC一職。她6月才因要求陳晨威跳16蹲，引發部分粉絲不滿；沒想到，她23日又透露自己被網友私訊罵，無奈表示「各位何必認真」。

▲沐妍現在是樂天桃猿的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍23日在限時動態曬出一則網友私訊的截圖，對方表示：「明星賽美中不足都是你，亂亂接話，妳42（歲）叫小白（中信兄弟應援團團長）叔叔？反觀統一控肉比較好！」

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對此，沐妍先是笑說：「明星賽完美落幕，但整場唯一被罵的，就我。」她解釋說，明星賽本就是帶著輕鬆的心情與大家同樂，「大家多少都會說些玩笑話，但我跟球員不那麼熟不能亂開玩笑，於是我就跟搭檔開玩笑。」她也強調，在彩排的時候，就已經跟小白套好招了。

▲沐妍和小白一起主持明星賽。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍也說，自己經常被網友留言喊「阿姨」、「媽媽」，反問：「為什麼你們可以開我玩笑，我卻不能開玩笑？我有跟搭檔溝通獲得同意才說，你們有問過我、有經過我同意嗎？」希望網友對於玩笑話不要太過計較，「人生中多批評人家2句話不會比較快樂，也不會顯得比較高尚，鼓勵代替責罵，這世界才會多些溫暖，共勉之。」

▲沐妍回應網友批評。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）