ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

樂天MC沐妍主持明星賽又挨罵！　被批「42歲還叫團長叔叔」高EQ回應

記者蔡宜芳／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）曾是Rakuten Girls的一員，引退啦啦隊後，接下樂天桃猿隊專屬MC一職。她6月才因要求陳晨威跳16蹲，引發部分粉絲不滿；沒想到，她23日又透露自己被網友私訊罵，無奈表示「各位何必認真」。

▲▼樂天MC沐妍主持明星賽被批「42歲還叫團長叔叔」。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍現在是樂天桃猿的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍23日在限時動態曬出一則網友私訊的截圖，對方表示：「明星賽美中不足都是你，亂亂接話，妳42（歲）叫小白（中信兄弟應援團團長）叔叔？反觀統一控肉比較好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，沐妍先是笑說：「明星賽完美落幕，但整場唯一被罵的，就我。」她解釋說，明星賽本就是帶著輕鬆的心情與大家同樂，「大家多少都會說些玩笑話，但我跟球員不那麼熟不能亂開玩笑，於是我就跟搭檔開玩笑。」她也強調，在彩排的時候，就已經跟小白套好招了。

▲▼樂天MC沐妍主持明星賽被批「42歲還叫團長叔叔」。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍和小白一起主持明星賽。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍也說，自己經常被網友留言喊「阿姨」、「媽媽」，反問：「為什麼你們可以開我玩笑，我卻不能開玩笑？我有跟搭檔溝通獲得同意才說，你們有問過我、有經過我同意嗎？」希望網友對於玩笑話不要太過計較，「人生中多批評人家2句話不會比較快樂，也不會顯得比較高尚，鼓勵代替責罵，這世界才會多些溫暖，共勉之。」

▲▼樂天MC沐妍主持明星賽被批「42歲還叫團長叔叔」。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

▲沐妍回應網友批評。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

推薦閱讀

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

林襄激喊「臭馬傑森」IG被灌爆！網笑「愛情的復仇」本人親回4字

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

劉奕兒不續約爆婚訊！穩交洪金寶兒子7年…700萬債+母罹癌扛家計

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

暗黑IU是她！人妻下海當女優「1天做7次」超猛　卻爆被攝影師性騷擾

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

蔡阿嘎家電被蘿拉偷搬走！二伯見桌上1物「心痛秒揉爛」　瞬間表情惹心疼

林靖恩公園混男街友被拍！　李坤城兒撂重話：從沒檢討過自己

江宏傑「嘴對嘴」親到許藍方！　王少偉錄影現場變臉…過程全播出

王子「不會再丟包席惟倫」揭2人關係　指定38歲結婚…認了這點要克服

短今幫球迷簽名「轉身就被拍賣」　本尊親抓包難過：先去哭一下

金智媛在台北「金秀賢同步發文」！背景藏超甜3告白　粉暴動：根本認愛

資生堂千金挺6月大肚辣穿比基尼！李宓轉身「孕肚消失」只見ㄦ字腰

74歲恆述法師消失4年離開台灣！大陸「開直播弘法」爆紅　近況曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

沐妍, 鄒沐妍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 颱風假先別衝電影院！威秀、美麗華宣布「視風雨調整」　可免費退票
  2. 樂天MC沐妍主持明星賽又挨罵！　被批「42歲還叫團長叔叔」高EQ回應
  3. 不只短今！富邦啦啦隊女神簽名球被競標　心寒曝內幕：糟蹋我無價的心意
  4. 蔡阿嘎機場拿錯行李！　曬「AB對比圖」自嘲：太蠢了
  5. 瑪斯卡驚吐實境節目內幕　錢薇娟、顏行書現身幫籌錢
  6. 大文搭捷運讓位…下秒驚覺「闖禍了」　曝尷尬過程：我也變加害者
  7. 鮪魚萬安演習「搭陌生人便車趕工作」！　感動還原過程：最棒的天使
  8. 《未來少女》日光之橙小分隊成軍！　驚見「沒露臉過的秘密成員」
  9. 梁文音突剪短髮！　宣布好消息：感謝時間的幫忙
  10. 陳昊森親曝與魏如萱關係「有點尷尬」　談戀愛變中二：會寫我愛老婆

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366