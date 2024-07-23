瑪斯卡驚吐實境節目內幕　錢薇娟、顏行書現身幫籌錢

記者葉文正／台北報導

八大綜合台實境綜藝《我的明星村長》，村長小隊代表卜學亮、瑪斯卡21日合體直播宣傳，談起錄製實境節目吐露真實心聲，卜學亮說：「節目播出內容往往只會呈現拍攝時的十分之一，確實有些體力活讓自己滿累，第二天早上甚至會抽筋醒來。」被問是如何堅持下去？卜學亮秒回，「用熱情支撐！」

▲卜學亮(左)、瑪斯卡(右)直播分享接下《我的明星村長》主持初衷。（圖／八大提供）

瑪斯卡隨即開玩笑吐槽：「應該是合約吧？已經簽了，沒辦法，還是要做！」首次參與實境節目的瑪斯卡表示，錄製初期都還覺得很新鮮，「我也以為我們做的那麼辛苦，觀眾卻只看到十分之一是正常的，後來跟大家聊天，才知道原來不是，《我的明星村長》真的很硬！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卜學亮與瑪斯卡坦承錄實境很硬。（圖／八大提供）



由卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰主持的實境綜藝《我的明星村長》，藉由明星深入全台各地，記錄在地文化特色。卜學亮、瑪斯卡異口同聲表示：「《我的明星村長》體力活不少，但很大的收穫是能交到很多在地或其他村長好朋友。」談起接下節目主持的初衷，瑪斯卡坦言原先希望能從中得到新的創作靈感，後來發現根本是兩回事！「的確在很多地方留下很好的回憶，但對於創作上完全沒有任何幫助！因為過程都太專注在怎麼把事情做好。」

▲錢薇娟(右)跟顏行書加入募款。（圖／八大提供）



五位村長到了外國人最愛觀光的西門町，其中一項任務是為國小跳繩隊籌備經費，為此節目加碼祭出豐厚獎勵，「只要村長與路人合力跳繩，連續跳十下就有一萬元獎金」，為了小朋友，村長分頭尋找適合挑戰的遊客，想不到，竟驚喜遇見剛參加完頒獎典禮的錢薇娟、及籃球教練顏行書以及球星蔣淯安，三人鼎力相助，令村長喜出望外。過程中，再度激起錢薇娟的勝負欲，一度認真擬定策略，事後她笑說：「真的不是set好的。」