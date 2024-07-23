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YTR陳妮絲公開寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情曝光

記者王靖淳／綜合報導

美妝YouTuber陳妮絲今年2月嫁給韓籍男友水哥，並於6月公開懷孕的喜訊。今（23）日她舉辦寶寶性別派對，正式宣布自己懷的是女寶寶，夫妻倆在戳破氣球揭曉的過程，也全被參與的女星許允樂、網紅酷炫、小A辣給拍了下來。

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲舉辦性別派對揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

透過小A辣以及許允樂在IG分享的影片畫面可見到，陳妮絲和老公水哥手上拿著一根針，接著等眾人倒數完畢後，一起將黑色的大氣球給戳破，瞬間噴出粉紅色以及白色的小氣球，宣布即將迎來女寶寶的誕生，在場所有人興奮尖叫。陳妮絲在得知結果的當下，感動地用手摀住嘴巴，水哥則是露出淡淡的笑容，接著陳妮絲走向一旁擁抱老公，並親吻對方。

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▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲今年6月宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

事實上，陳妮絲在今年6月無預警曬出超音波照，表達自己對即將到來的寶寶的期待，並立志成為最可愛的媽媽，同時也興奮地表示：「這次是真的！我們要當爸爸媽媽了！」她還在YouTube頻道上上傳一段影片，分享她們備孕的過程。貼文及影片在曝光後不久，除了吸引許多網友朝聖按讚外，也湧入不少人留言給予祝福。

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網紅, YouTuber, 陳妮絲, 結婚, 懷孕

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