三立《上船了》被爆假划　發聲明駁斥　郭泓志絕對真划

記者葉文正／台北報導

《鏡周刊》報導，由郭泓志、胡宇威、KID（林柏昇）、蔡昌憲、鍾瑶、瑞瑪席丹、雷艾美等7位藝人日前接下三立、華視實境節目《上船了各位！》，最大任務就是挑戰60小時從花蓮港划獨木舟航向日本石垣島的創舉，為了節目還花了2個多月密訓，6月9日下海首航，於本月20日首播，但周刊接獲讀者爆料指出，其實很多都是假划，連郭泓志都體力不支，但三立今天發出聲明駁斥。

▲郭泓志一開始練習就翻船。（圖／記者李毓康攝）

周刊爆料指出，航行途中藝人沒全程划到終點，是硬用大船跟水上摩托車拉到定點，沒有真的靠藝人自己划到指定地，甚至是連專業運動員郭泓志也都受不了，對非專業獨木舟運動員來說，要挑戰這趟海上任務非常辛苦。

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▲三立電視全新實境節目《上船了各位》首映記者會，節目中幾位主角蔡昌憲(右起)、KID、鍾瑶、雷艾美、瑞瑪席丹、羅蘭出席。（圖／記者湯興漢攝）

三立發出聲明指出，《上船了各位！》為三立、華視與文策院聯手日本極東合作的台灣跨國實境節目，挑戰全程獨木舟從花蓮划行至石垣島，拍攝期間全程記錄七位藝人在海上的過程，也詳實記錄此行受天候、洋流影響，以及夜間視線不佳與天候海況惡劣情況下，為求安全而讓人員和獨木舟都上船的過程，製作難度高，更是台灣實境節目天花板。

三立集團與華視表示，此一挑戰由台日兩國的製作單位協力完成，相關過程全程被攝影與船舶儀器所記錄，節目實際最終完成划行長度為200公里，詳細過程已於六月於石垣島舉辦的記者會公布，且抵達日本石垣島當日，岸邊也有來自台日的民眾迎接與見證，絕無造假可能。

出發前最受關注的國家級棒球選手郭泓志，是七位藝人中唯一的專業運動員，雖然郭非水上運動專業，但他展現專業運動員的魄力，拍攝期間密集且拚命私下找國手級教練練習高達20次。觀眾透過節目就可以看到他的顯著進步，這就是國家級運動選手的超凡毅力，且郭泓志更是七位藝人中很信任且佩服的老大哥。隨著節目播出，外界可以親自感受此一冒險挑戰的難度與精彩，相關不實爆料造成運動員、藝人與節目信譽受損，出品方與製作單位將不會坐視無端造謠踐踏藝人數月來的付出，希望爆料者自重。也請觀眾密切關注接下來的集數，一同見證藝人的成長以及壯舉。