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韓男團Cravity保鑣又施暴！「把未成年粉絲打到腦震盪」炎上　遭公審還硬拗

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫近日爆發保鑣過度保護爭議，保鑣拿強光照路人、檢查機票、封住入口惹得民怨四溢，如今又有類似事件。韓團Cravity的保鑣在機場將一名未成年女粉絲打到腦震盪，受害者媽媽氣憤不已，保鑣公司也發聲明致歉。

▲韓團Cravity保鑣把粉絲打到腦震盪。（圖／翻攝自Cravity IG）

▲韓團Cravity保鑣把粉絲打到腦震盪。（圖／翻攝自Cravity IG、JTBC）

一名未成年的A小姐在X上發文，稱6月23日到金浦機場替偶像團體Cravity接機，過程中被一名保鑣打到頭部，「保鑣多次對我施暴，我試圖躲開，但保鑣還是追了上來，嘲笑我說『再來試試看』。」她表示當時不想將事情鬧大，所以選擇躲開，但因為頭部疼痛，去醫院診斷後竟有輕微腦震盪，家屬取得診斷證明後氣憤報警。

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根據受害粉絲A女拍攝的影片可聽到，保鑣大聲呼喊：「出來，快出來！」同時大力推擠粉絲，還反問：「你沒推我嗎？」對方回答：「沒推。」保鑣更出言諷刺：「你是不是有神經病！」言行相當惡劣，女粉絲的母親對此表示極度心痛。據《JTBC》報導，該保鑣事後解釋：「我只是將A小姐的手臂向上抬，並無打人的意圖。」

▲韓團Cravity保鑣把粉絲打到腦震盪。（圖／翻攝自Cravity IG）

▲韓團Cravity。（圖／翻攝自Cravity IG）

對此，Cravity所屬的Starship娛樂公司迅速做出回應，發表正式道歉聲明，立即終止與涉事保鑣公司的合作關係，更承諾會重新審視與保鑣人員的合作方式，並制定新的規範，以防止類似事件再次發生，會全力保障藝人與粉絲的安全。然而，此事件在南韓社交媒體上引起了強烈的反響，許多網友憤怒地評論說，這種行為簡直如同黑道行徑，批評某些保鑣的專業操守，認為他們損害了整個保安行業的形象。

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