YTR反骨語謙公開寶寶性別！　迪士尼合體尪捧孕肚放閃

記者王靖淳／綜合報導

網紅陳語謙自節目《大學生了沒》走紅，後來加入YouTuber「反骨男孩」，她在去年生下女兒，更在今年生日時，透過社群驚喜宣布懷第二胎，最近她曬出一系列與老公的放閃合照，正式公開二寶的性別。

▲陳語謙發文公布二寶的性別。（圖／翻攝自Facebook／陳語謙）

透過陳語謙分享的照片可見到，她和老公一身藍色系穿搭，站在日本東京迪士尼樂園園區內合照，小倆口胸前都有貼著一張黃色的米奇貼紙。其中，陳語謙把頭輕輕靠在老公的肩膀上，兩人除了手牽著手，還做出捧臉、捧孕肚的動作，再對鏡頭露出燦爛又甜蜜幸福的笑容。為此，她在文中開心表示，自己成功湊了一個「好」字，正式宣布二寶的性別是男生。

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▲陳語謙發文透露二寶是男生。（圖／翻攝自Facebook／陳語謙）

陳語謙透露，在和老公穿著藍色服裝站在園區合照時，她認為是公布寶寶性別的好時機，「新園區一起穿了藍色，覺得很適合公布性別。」表示藍色服裝象徵男寶寶的到來。為此，貼文及合照曝光後，除了吸引許多人朝聖按讚之外，同時也紛紛寫下「恭喜」、「好美」、「太幸福了」等祝福留言。

▲陳語謙即將迎來二寶。（圖／翻攝自Facebook／陳語謙）

事實上，陳語謙在兩年前嫁給圈外男友，同年宣布懷孕，她在去年2月生下女兒「妍妍」，事後也在社群曬出寶寶的小腳印的照片報平安，同時也甜蜜表示，「歡迎來到這個世界，終於見到妳。」她在今年28歲生日宣布升格二寶媽，當時更在社群開心寫下「阿妍要當姊姊了」，對於即將生第二胎感到既興奮又期待。

▲陳語謙和老公在東京迪士尼樂園合照。（圖／翻攝自Facebook／陳語謙）