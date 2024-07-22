Lulu被青峰退追IG露面首回應！　機智冒出「四字成語」全場笑翻

記者黃庠棻／台北報導

《關於我和鬼變成家人的那件事》席捲2023年的全台電影票房，日前宣布衍生影集《正港分局》將在8月22日開播，原班人馬許光漢、王淨、馬念先、陳彥佐都確定回歸，今（22）日舉辦影集啟動記者會，驚喜宣布全新卡司，包含「茄子蛋」主唱黃奇斌、從主持人跨界的Lulu黃路梓茵，以及曾入圍金鐘獎男主角的林鶴軒（大鶴）。

▲陳彥佐(左起)、馬念先、王淨、許光漢、Lulu黃路梓茵、黃奇斌、林鶴軒出席《正港分局》記者會。（圖／記者李毓康攝）

Lulu黃路梓茵今日出席《正港分局》記者會，頂著金髮、身穿要價十幾萬的LV洋裝現身，因裙擺上有一隻鴨子，而引用成語「Duck不必（大可不必）」，這一次從主持人跨界當演員，在劇中飾演新到分局的警員「淑芬」，是一名熟悉MBTI的側寫師，她透露角色其實根本不想當警察，只是「成績不小心考太好」，所以意外加入正港小隊。

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▲Lulu黃路梓茵加入《正港分局》。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，Lulu黃路梓茵在記者會上，也被問到在金曲獎上唱〈蘑菇濃湯〉，後來蘇打綠主唱青峰退追一事，一開始馬上被工作人員制止，希望把焦點放在戲劇宣傳上，後續又被追問，她發揮幽默的臨場反應，用洋裝上的圖案笑言「Duck不必」，瞬間緩解了尷尬的氛圍。而這也是Lulu在「蘑菇事件」後的首度露面，並親口做出回應。

▲Lulu黃路梓茵低調回應被青峰退追。（圖／翻攝自Facebook／吳青峰）