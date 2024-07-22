邱軍唱一半被搶麥克風！　「半首歌被唱走」傻眼：那我唱什麼？

▲邱軍舉辦音樂會。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

邱軍21日於高雄夢時代及台中廣三SOGO舉行「邱軍〈運轉人生〉轉運音樂會」，現場吸引大批歌迷前來支持，然而在高雄突遇午後雷陣雨，讓慶功音樂會不得不暫緩延後，待雨勢逐漸趨緩後，邱軍也以歌聲回報歌迷的熱情，在慶功音樂會上演唱到台語歌曲《運轉人生》，歌迷更在台下跟著大合唱，邱軍直呼感動：「非常謝謝所有的歌迷，實在受寵若驚，我會繼續努力！」

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▲▼邱軍感謝歌迷支持。（圖／索尼音樂提供）





而《運轉人生》MV在YouTube已突破1000萬次點擊，邱軍透露突破千萬當下其實正在睡覺，得知喜訊是因為媽媽非常興奮地打電話向他祝賀，邱軍也忍不住開心直呼：「真的假的！」更笑說：「媽媽怎麼比我還激動？」邱軍感謝粉絲一路上的支持與陪伴，「沒想到會這麼快就破千萬觀看，真的非常感謝大家對這首歌的喜愛跟支持。」



邱軍的活動邀約也暴增5成以上，在近期的演出活動中，邱軍所到之處都有觀眾一起大合唱新歌，在慶功音樂會上也分享「被搶麥克風」的難忘經驗，曾有熱情的觀眾在邱軍遞麥克風邀請台下大合唱時，因為太投入在歌曲氛圍中，順勢將麥克風從邱軍手中拿走，並唱了整曲一半以上的段落，讓台上的邱軍忍不住笑說：「那我要唱什麼？」在主持人的救援下，才順利將麥克風「搶回來」，引起台下笑聲連連。

