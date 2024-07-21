亞歷媽曝粉絲對母做出「無理舉動」！傻眼批：為何要被人這樣佔便宜

記者劉宛欣／綜合報導

網紅王君萍與法國老公育有2子亞歷、安德里，目前定居法國，經常透過粉絲專頁分享生活大小事。她日前發文分享媽媽做生意時遇到無理客人，自稱是王君萍粉絲，以此對媽媽提出奇怪的需求，讓她相當無奈，直言「追蹤我，我很感恩，但這不是可以拿來無限上綱的事」。

▲王君萍經常分享在法國的日常。（圖／翻攝自王君萍Instagram）

王君萍透露日前媽媽跟她分享在市場擺攤賣雞肉時，遇到的「奇葩客人」，她表示「大部分遇到的客人都超好，但總會有一些奇怪的人」，奇怪的客人對王君萍媽媽說「我有追蹤妳女兒，妳怎麼這麼小氣」，讓媽媽傻眼至極，王君萍也傻眼，表示「怎麼有這麼特別的理由？追蹤我，我很感謝，但這不是可以拿來無限上綱的事，也不是可以拿來傷害我媽媽的武器」。

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▲王君萍分享媽媽遇到的無理客人。（圖／翻攝王君萍Threads）

王君萍接著也分享過往的經驗，透露自己開團購時，也曾遇到有人跟她媽媽說「叫妳女兒再算我便宜一點」、「妳們自己拿不用那麼貴吧？」讓她感嘆：「我們各自在工作上努力，不懂為何要被人這樣佔便宜？」最後她也喊話網友「人都是互相的，尊重每一個認真工作的人，而不是無底線地透過測試來獲得好處，那樣根本不是真正的喜歡」，希望不要再有類似情況發生。