直擊／女王來了！台下獅吼功讚爆：妳超可愛　金智媛羞到埋進沙發

記者吳睿慈／新北報導

南韓女神金智媛出道14年，首度在台灣舉辦粉絲見面會，她近期把瀏海剪成空氣平瀏海，但21日以《淚之女王》女主角「洪海仁」的旁分瀏海亮相，她穿著黑色針織長袖外套、碎花開衩澎澎長裙霸氣現身，唱著甜美的歌曲〈Stupid Cupid〉，並趁著唱歌時不斷與四面八方的觀眾打招呼，反差萌令全場融化。

▲金智媛把瀏海旁分。（圖／COME ON JKSSP提供）



金智媛身為內向型「I人」，有很多小動作相當可愛，見面會上唱完歌曲〈Stupid Cupid〉後，主持人請她「請坐」，她自言自語回答：「好的，我現在要坐下囉。」萌到全場笑出來。事實上〈Stupid Cupid〉對她來說很有意義，「這首歌是在我第一次主演的戲劇《What's up》裡有唱到的歌曲，這次也是第一次來台灣跟大家見面，所以就想傳達這樣的心情選擇了這首歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金智媛唱著歌登場。（圖／COME ON JKSSP提供）



見面會名稱《be my one》同樣別有心思，金智媛說：「在遙遠的地方，大家也支持著我，我們彼此成為一體，所以是『be my one』。」訪談之間，她真摯地回答著問題，當聊到《三流之路》的崔愛羅，她說：「我跟愛羅不一樣，沒那麼會撒嬌，所以當粉絲說『妳很可愛』，我都會覺得『咦」。」

▲金智媛被稱讚「超級可愛」，本人很害羞。（圖／COME ON JKSSP提供）



此時台下粉絲大喊「妳超級可愛」，突然被稱讚，她臉紅跌進沙發裡，笑著表示「我超級可愛？謝謝」，而當聊到《淚之女王》時，她秒露出傲嬌女王表情，細微的反應逗得台下粉絲笑聲噴發。

場上，金智媛各種小動作都很多，當發現自己與翻譯老師撞聲，直覺反應喊出「啊，好」，馬上閉上嘴給翻譯說話，還有當要與粉絲分享聽歌環節時，她也主動告知導演組：「我們現在要不要來聽一下歌？」暖萌的語氣秒讓人融化。