阿滴飛法國「剛好跟奧運選手同機」！周天成主動送1小物 網羨：好暖

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber阿滴經營語言頻道起家，最近也經常飛出國拍攝文化主題的影片。值得一提的是，他近日前往法國時，剛好和羽球、拳擊的眾多代表選手搭乘同班機，其中周天成還特地走上前送上一樣小物，讓他直誇對方根本「大暖男」！

▲阿滴剛好和羽球、拳擊的代表選手們搭乘同班機。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



為了拍攝巴黎奧運，阿滴近日飛往法國，「沒想到剛好跟羽球、拳擊的代表選手們搭到同一班飛機」。雖然登機前興奮無比，但為了不打擾選手，他選擇遠遠注視，「結果入位後發現國手們就都坐在我周圍！！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿滴要去拍攝巴黎奧運。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



於是，阿滴和羽球國手周天成有了一段有趣的互動，雙方對看後，對方主動走向他並遞上一個東西，讓他又驚又喜地說謝謝，「周天成大暖男，送給我代表台灣的奧運徽章～～。」

▲阿滴喜收周天成送的徽章。（圖／翻攝自Instagram／rayduenglish）



最後，阿滴祝福遠征法國的國手都能充滿元氣地抵達巴黎，「在奧運大放異彩！」不少粉絲看到貼文後，無不羨慕直呼：「小天好暖」、「天哥人超好」、「這個班機也太爽了吧！」

阿滴IG全文：