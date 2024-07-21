《棒棒堂》敖犬認了被綠過！揭她劈腿對象身分：是男藝人 4線索曝

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）從《模范棒棒堂》出道，帥氣外型是不少女生心目中的男神。然而，天蠍座的他日前上節目坦言被綠過，「我人生慘遭滑鐵盧就是滑在獅子座手上。」

▲敖犬分享人生慘遭滑鐵盧一事。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



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敖犬在《小姐不熙娣》透露，當時《模范棒棒堂》尚未停播，雖然常因工作出國、有住宿舍，但仍不時會和該任女友住一起。沒想到有次回家後，他發現牙刷不是自己的，第一時間推測應該是女方幫忙換的。

▲▼敖犬從蛛絲馬跡發現該任女友劈腿了。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



直到用電腦時，敖犬意外看到一個隱藏資料夾，結果點開看「真的很傷我的心」，裡面滿是女友和另一個男生的親密慶生照，「而且那個男生是男藝人！」

▲敖犬坦言該任女友的劈腿對象是男星。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



敖犬當時一直心想自己到底是正牌男友、抑或是小王，直到有次在活動會場遇到該男星，「我就一直看他的表情，他那個表情就是他不知道」，因此猜測自己應該是誤當了小王。

▲▼敖犬當下真的很傷心。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



至於眾人好奇的男星身分，敖犬僅表示對方當時剛出道，目前還在線上，現在有更紅，但他不願透露對方是歌手或演員，僅說自己和對方完全不同領域。