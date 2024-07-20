《角頭》開唱致敬龍劭華、小鬼！　曾莞婷紅眼眶：謝謝你總替我想

記者蕭采薇／台北報導

慶祝《角頭》IP十週年，《角頭 GATAO 唱演會》20日在臺北流行音樂中心舉辦，超過25組藝人登台。不過令觀眾遺憾的是，曾參與演出的黃鴻升與龍劭華已不在人世。片中女主角曾莞婷、曾珮瑜、王宣、林真亦們，特地跨時空合體，演唱黃鴻升為《角頭》電影創作的主題曲《忘了我》緬懷。

▲《角頭 GATAO 唱演會》莫允雯懷念曾在片中與她配對的小鬼。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭 GATAO 唱演會》安排眾女性角色跨時空合體，包括曾莞婷、曾珮瑜、王宣、林真亦身著一襲典雅白色禮服，演出做兄弟女人的甘苦。同時黃鴻升與龍劭華在螢幕中一一現身，也讓現場影迷激動不已。



曾莞婷透過片中角色緬懷龍劭華：「我雖然不是一個乖女兒，但謝謝你總替我想，像大樹一樣庇蔭我，叮嚀我做人處事的道理。」說著還紅了眼眶。而最後登場的莫允雯也向曾在《角頭》中飾演螢幕情侶的另一半黃鴻升喊話：「時間過好快，不知道你在那顆星，過得好不好？ 謝謝你留給我最美好的回憶，請放心我們都很好」場面令人動容。

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▲《角頭 GATAO 唱演會》曾莞婷透過片中角色緬懷龍劭華。（圖／曼尼娛樂提供）

此外為全新電影《角頭－大橋頭》打造原創單曲的四組音樂人「血肉果汁機、Fi-Né 粉內、吳霏 FEI、G.K. 高偉庭」，首演即炸翻現場！率先登場的血肉果汁機，這回為新片《角頭－大橋頭》量身打造單曲《江湖路》、《殺手》，演出結合太鼓藝術團體「極鼓擊」登場，金屬樂融合傳統元素，碰撞出在地與國際的嶄新風貌，場面滂礡氣勢十足。

▲《角頭 GATAO 唱演會》蔡振南、高捷合體演唱《空笑夢》。（圖／曼尼娛樂提供）



演出中段則由鄭人碩率領「五虎將」成員化身嘻哈男團饒唱登場，五人在台上賣力唱跳演出帶動全場氣氛。緊接著由音樂圈新生代 G.K. 高偉庭、 Fi-Né 粉內、吳霏 FEI 接連演唱多首《角頭－大橋頭》原創單曲《底線》、片頭曲《BLOCK》、《DARK MOVE》。

▲《角頭 GATAO 唱演會》鄭人碩率領「五虎將」成員化身嘻哈男團饒唱登場。（圖／曼尼娛樂提供）

唱到《角頭》時掀起全場高潮，由 G.K. 高偉庭與張懷秋分別領軍各自人馬展開對決，許久未公開演唱的張懷秋饒唱實力依舊穩健，此段演出聲勢浩大，包括 G.K. 高偉庭身後的 Fi-Né 粉內、吳霏 FEI、五虎將，以及戲中張懷秋的 BOSS 王陽明，加上 40 名黑衣人登台，眾人將拼輸贏、拼性命的兄弟火拼氛圍推到最高點！

▲《角頭 GATAO 唱演會》懷秋、王陽明。（圖／曼尼娛樂提供）



最後一首歌曲，由荒山亮身著囚服站在舞台中央高台，領軍全體 70 位演員登台唱《悲歌》謝幕，金曲歌王透過滄桑聲線，唱出悲傷與哀愁。令粉絲驚喜的是，散場時舞台忽然聽見王陽明大聲怒吼嗆觀眾：「欸！去哪？我說結束才結束！都給我坐下！」接著釋出《角頭－大橋頭》全新預吿，讓全場粉絲驚喜連連，該片將於《角頭-大橋頭》8月16日全台上映。

▲《角頭 GATAO 唱演會》龍天翔、高捷、蔡振南，三位大哥坐鎮。（圖／曼尼娛樂提供）