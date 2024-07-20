《嘎啦》改編真實「麻賴村見聞」　瑪菲司四小時中邪妝嚇壞導演 

記者蕭采薇／綜合報導

台灣恐怖電影《嘎啦》結合惡靈附身、邪教、祭典等恐怖元素，由「電商女王」瑪菲司、「特化大師」儲旭、李恩佑、徐灝翔等人主演。《嘎啦》劇本的靈感來自真實的「麻賴村見聞」，此外女主角瑪菲司得拿捏中邪程度，耗時四小時才能完成毀容中邪妝。

▲《嘎啦》劇本的靈感來自真實的「麻賴村見聞」。（圖／后花園娛樂提供）

「麻賴村見聞」是1961年泰緬孤軍撤退之後，流傳下的見聞日誌，文件隨相關人員移至台灣桃園龍岡忠貞新村，成為一則驚駭傳說。編劇敷米漿以此延伸為故事開端，描述直播主瑪菲司一家抵達即將開幕的度假村，本想就地直播宣傳，竟遭遇始料未及的恐怖詛咒。

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▲《嘎啦》5人探險隊（左起）李恩佑、林靖軒、余奕墨、賴玟君、儲旭。（圖／后花園娛樂提供）

「電商女王」人氣直播主瑪菲司在電商領域名聲響亮，號稱直播界天花板。本次是她首度登上大銀幕擔綱女主角。雖然飾演的是她再熟悉不過的直播主，但故事裡的邪門際遇，讓她有截然不同的樣貌，尤其經過特殊化妝的中邪面貌，連她自己看了都驚訝，她透露這輩子從沒想過會演出恐怖片，且拍攝過後才驚覺「沒想到女主角這麼不好當」。

▲《嘎啦》瑪菲司首度登上大銀幕擔綱女主角，飾演的就是「直播主」。（圖／CATCHPLAY提供）

女主角瑪菲司分享在片中的中邪程度隨著受到母神詛咒越來越強烈，最激烈的中邪狀態，得耗時四小時才能完成毀容中邪妝，女主角瑪菲司回憶：「那場戲我的臉直接毀容，臉上畫了二十多顆牙齒，整張臉都是滿滿密集的腐爛牙齒，挑戰大家的密集恐懼症」，瑪菲司也笑說，因為這個中邪妝映大家印象太深刻，化妝室最後還特製了牙齒造型耳環送給瑪斯菲司留念，令瑪菲司哭笑不得。

▲《嘎啦》女主角瑪菲司耗時四小時中邪妝容嚇壞導演。（圖／后花園娛樂提供）



高超的特殊化妝技術，由《咒》特效化妝師儲榢逸親手打造，他曾參與電影《紅衣小女孩》、影集《誰是被害者》等作的特化及美術。曾以《咒》入圍金馬獎最佳造型設計，憑《麻醉風暴2》獲金鐘獎最佳美術設計，功力早獲肯定。此次，儲榢逸大膽替多位要角設計出慘死樣貌，盡力展現各式不同新花樣，被看過的網友形容為噁心至極，「令人難以直視。」