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直擊／《角頭》演唱會驚傳槍響！　黑衣人衝入北流「台上開打」

記者蕭采薇／台北報導

慶祝《角頭》IP十週年，《角頭 GATAO 唱演會》20日在臺北流行音樂中心舉辦，超過25組藝人，共計70名演出人員登台，號召億萬票房電影《角頭》系列影劇中的角色首度跨時空合體，神還原經典江湖火拼、兄弟情義與柔情似水的劇情畫面。

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢、黃騰浩、蔡振南、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭 GATAO 唱演會》演唱會，重現電影中的械鬥橋段。（圖／曼尼娛樂提供）

久未開金嗓的金曲歌王蔡振南與高捷同台，兩人重現28年前經典作《空笑夢》，在《角頭》中飾演「北館」大將仁哥的金曲歌王王識賢，則率眾演員高唱電影原創新作《不是我想做兄弟》；王陽明與劇中眾多角色齊聚舞台嗆聲爭鬥，而五虎將演員鄭人碩、張再興、黃尚禾、吳震亞與唐振剛，以及張懷秋獻出難得一見的饒唱演出。

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▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢、黃騰浩、蔡振南、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭 GATAO 唱演會》黃騰浩現場火拼演出。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》歷代女性角色曾莞婷、曾珮瑜、莫允雯、王宣、林真亦跨時空合體，緬懷已逝的小鬼黃鴻升與龍哥龍劭華，感人畫面令人動容。在演出結尾，演唱多首《角頭》經典歌曲的金曲歌王荒山亮，攜全體演出人員身著囚服登場，場面壯觀。整晚沈浸式體驗融合經典劇情真人現場演出，以及原創音樂作品Live形式。

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢、黃騰浩、蔡振南、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢開唱。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭 GATAO 唱演會》整場演出共計七大篇章，訴說從《風起雲湧》、《初生之虎》、《暗夜槍聲》、《黑暗中的目屎》、《情字亦是堅強》、《兄弟夢》到《悲歌》的角頭宇宙故事線。開場由蔡振南、高捷、王識賢在聚光燈下，帶領觀眾透過電影畫面回顧《角頭》的起始。黃騰浩手持槍械與古斌、林道禹由觀眾席入場，並對舞台鳴槍震撼開場。
 
在《角頭 GATAO 唱演會》中重現許多經典場景，團隊特別將「貴董事務所」泡茶場景搬上舞台，讓觀眾近距離體驗大哥們私下談判的緊張嚴肅氛圍，由蔡振南、高捷、龍天翔同台飆戲，詮釋出大佬們不滿彼此沒把下一代管好的憤怒情緒，場面精彩且過癮。

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢、黃騰浩、蔡振南、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭 GATAO 唱演會》高捷、王識賢同台開唱。（圖／曼尼娛樂提供）

而近年鮮少開金口的歌王蔡振南這回在「角頭 GATAO 唱演會」中一連高唱三首歌曲，包含《角頭》影集主題曲《無償》、電影插曲《不應該》，更令人驚喜的是，蔡振南獻唱 28 年前的經典作《空笑夢》，並與首次體驗「歌手」身份的高捷合唱，由大哥們唱出一首首男人的唏噓與寂寞，讓現場樂迷與影迷欣喜若狂。

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢、黃騰浩、蔡振南、高捷。（圖／曼尼娛樂提供）

▲《角頭 GATAO 唱演會》王識賢演唱令人動容。（圖／曼尼娛樂提供）

金曲歌王荒山亮接連演唱電影《角頭－大橋頭》插曲《聽槍聲》，以及《角頭2:王者再起》插曲《趁我還會記》，高亢堅定的嗓音展現各方角力的激烈爭鬥，震撼人心。同為金曲歌王、亦在《角頭》中飾演「仁哥」的王識賢，站在二樓舞台俯瞰電影中人氣組合「五虎將」成員鄭人碩、張再興、黃尚禾、吳震亞與唐振剛，以及大批黑衣人在現場飆戲爭鬥，氣勢爆棚！王識賢也與五虎將、施名帥合作，首度公開演唱《角頭－大橋頭》主題曲《無夢無望》，用歌聲訴說《角頭》浪子的人生。

 

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