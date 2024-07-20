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直擊／熱狗現身音樂祭「秒被民眾包圍」！　瘦子老婆也挺孕肚到場

記者蔡琛儀／桃園報導

由本色音樂舉辦的「本色祭」今（20日）起在桃園陽光劇場舉行，今陣容包括張震嶽、大淵、美秀集團、兄弟狠色、Multiverse等，新科金曲歌王熱狗今天雖沒有演出，但早早就和老婆、女兒一起到場，還被許多歌迷認出，他也熱情和眾人自拍，幾乎來者不拒，相當親民。

▲▼本色祭。（圖／讀者提供）

▲熱狗現身本色祭，馬上被觀眾包圍。（圖／讀者提供）

而今晚演出將和頑童MJ116同台演出的瘦子也相當早就到現場，老婆Jennifer已臨盆在即，依然挺肚到場聲援，大淵的老婆和兒子也現身。

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2天吸引2.4萬名熱情歌迷頂著34度高溫擠進現場，多數女觀眾都換上比基尼清涼一下，還有許多人待著水槍互射，搭配本色祭準備三個大蓄水池和水柱，不時朝台下噴好噴滿為大家降溫；去年活動由於許多觀眾把水槍往台上射，導致器材損壞高達600多萬元，今年也請觀眾不要再噴水到台上。

▲▼DJ Orange（張震嶽）出席本色祭。（圖／本色提供）

▲張震嶽以DJ Orange身份打頭陣。（圖／本色提供）

今打頭陣的是張震嶽，化身DJ Orange打頭陣，原訂一小時的放歌，也被他嫌不夠過癮，主動加長到整整兩小時，老歌迷為了搶聽阿嶽放歌，在34度豔陽下提早排隊入場；他今天還放到韓女團NewJeans的歌曲〈How sweet〉，更拿起麥克風唱了一兩句，讓台下觀眾都嗨到不行。

主辦單位表示，去年光清潔就花了100萬，加上麥克風設備賠600萬，今年第二次辦就賺進百萬元。而瘦子為了去年脫上衣讓台下歌迷都嗨翻，今年他也特別練舉重運動。此外為了今年活動，瘦子找了三款水槍，其中一款還高達1.9萬元，最後他們改買3000多元的水槍，「今年歌迷覺得我們火力更強，去年我們藝人被打假的。」

▲▼本色祭。（圖／讀者提供）

▲瘦子老婆挺著孕肚現身本色祭。（圖／讀者提供）

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