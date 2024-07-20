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敖犬、小煜十年不同台原因曝　小煜譏他「人老心不老」

記者葉文正／台北報導

《原子少年2》近日邀請久未合體的棒棒堂成員敖犬與小煜來與少年們進行世代男團合作，已經41歲的敖犬依舊帥氣，而小煜則保持著滿滿的肌肉，狀態非常良好，睽違十年再次一起站上舞台的兩人依然電力滿分。

▲敖犬(左)、小煜重現經典默契不減。（圖／踢帕娛樂）

▲敖犬(左)、小煜重現經典默契不減。（圖／踢帕娛樂）

敖犬說，知道小煜會一起登台的消息後放心了不少，對舞台呈現想法一致的默契也讓本次表演成功的與少年們擦出精彩火花，小煜也說，很久沒和敖犬一起工作了，沒想到默契還是很好，更笑說敖犬「還是一樣對表演很吹毛求疵，人老心不老」，至於久違的表演是否有感受到體力的差異，小煜則表示差了一半，轉個圈就喘，回家還要冰敷膝蓋。

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▲敖犬(左)、小煜重現經典默契不減。（圖／踢帕娛樂）

▲敖犬(右)、小煜兩人多年未合體。（圖／踢帕娛樂）

本次錄影敖犬還偕同人稱「最漂亮空姐」的太太FaFa陪伴，FaFa始終含情脈脈的觀看老公與這群20出頭的年輕人一起表演棒棒堂的經典歌曲《電司》，全程見證世代男團重現經典。表演一出引起了此次流星評審團未來少女們的歡呼，充滿青春回憶殺的舞蹈令整場尖叫聲不斷。

敖犬表示，好久沒有跟這麼年輕的弟弟們一起跳舞，對於這次的表演感到十分興奮，本次他自願加班，除了親自為少年們雕舞之外，也參與了編舞與編曲的工作，為少年們量身打造專屬合作舞台版本的《電司》。新版本的樂曲不只保留了當年的歌曲原貌，也加入了現代流行的音樂元素。敖犬透露，《電司》是他在棒棒堂時期最喜歡的歌，所以特別不想漏氣，編曲過程中反覆修改多次，甚至到了正式錄影前一天還在修改，對表演的完美主義一覽無遺。

憶及本次的合作，敖犬表示這次的舞台讓他比這群少年們更開心，小煜則認為比起當時在香港紅磡體育館表演，這次和少年們合作更為緊張，認為本次合作表演攸關少年們的未來，很怕拖累他們。至於棒棒堂會不會像Energy那樣再次合體開演唱會，敖犬則語帶保留，不敢說死。

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