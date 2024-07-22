小孟老師／7月22日星座運勢　牡羊「受賞識」上班走路有風

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：工作態度認真

感情：心手相連快樂

財運：逆勢把握機會

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：雙魚

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雙子座

工作：外出洽談獲利

感情：微笑引人注意

財運：加強資產配置

幸運色：白色

貴人：魔羯

小人：巨蟹

天秤座

工作：事業版圖擴增

感情：輕鬆共進晚餐

財運：有投資的眼光

幸運色：金色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：工作氣氛濃烈

感情：經驗分享成長

財運：規避不明風險

幸運色：咖啡色

貴人：牡羊

小人：雙子

金牛座



工作：人際關係圓滑

感情：為伴侶做家事

財運：投資備有預案

幸運色：銀色

貴人：獅子

小人：天秤

處女座

工作：交際適時讚美

感情：心靈契合默契

財運：投資持續學習

幸運色：棕色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：信用品德良好

感情：多些甜言蜜語

財運：降低資金風險

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

天蠍座

工作：合作互助互利

感情：與曖昧者獨處

財運：加強資產分散

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：獅子

雙魚座

工作：工作集中精神

感情：大膽告白成功

財運：果斷投資行動

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：職場受人賞識

感情：萬眾矚目創新

財運：抓住投資熱點

幸運色：灰色

貴人：天秤

小人：天蠍

獅子座

工作：求才門路增多

感情：帥氣睿智表現

財運：防止過度投資

幸運色：黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

射手座

工作：勇於表達自我

感情：多些撒嬌調情

財運：瞭解市場政策

幸運色：綠色

貴人：雙子

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。