鄭佩佩片場等拍戲「不坐躺椅」他揭原因！　胡歌、劉亦菲哀傷發聲

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩於美國時間17日逝世，享壽78歲，眾多圈內藝人、導演紛紛發文悼念。她活躍影壇、電視劇，在演藝圈享有高知名度，片場拍戲卻不坐躺椅休息，背後原因令人感動。

▲鄭佩佩離世，享壽78歲。（圖／記者李毓康攝）

鄭佩佩演過無數陸劇，知名的包括《楊門女將》、《仙劍奇俠傳》、《軒轅劍之天之痕》等。據袁弘發文回憶，在凌晨兩點的橫店，天氣悶熱，而她穿著厚重的戲服一直站著等拍戲，偶爾坐一下木箱，就是不坐演員休息的躺椅，當時她笑瞇瞇地說：「這麼漂亮的衣服，坐久了會皺，我就這兩場戲，開工時間短，多站會兒沒事……。」而兩人曾合作過古裝劇《天涯織女》。

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▲袁弘發文悼念鄭佩佩，透露她片場不坐演員躺椅，站著等候拍戲。（圖／翻攝自微博）

而《仙劍奇俠傳》是胡歌成名作，楊佩佩在戲裡飾演苗族姥姥，與胡歌、劉亦菲等人都有對手戲，後來還演出劉亦菲主演的電影《花木蘭》。離世消息曝光後，劉亦菲曬出黑白照發文：「看到新聞，這麽突然，上次一別還是在新西蘭拍攝，我是那麽欣賞這位了不起的女性，從十六歲第一次合作，就讓我看到演員應該有的一切，敬業、有愛、對後輩無條件的給予，內心的堅毅強大讓我也視她為榜樣，再後來有幸再度合作，有空就會和她還有她女兒一起聊天敘舊，看她微笑就會暖心，佩佩姐，感謝您留下那麽多的經典作品，感謝您給大家的愛，我們愛您，一路走好。」

▲劉亦菲與鄭佩佩合作《仙劍奇俠傳》、電影《花木蘭》，發文悼念。（圖／翻攝自微博）

胡歌發文：「佩佩姐，您看著我入行，教我如何成長，我會努力成為您這樣的演員，這是逍遙對姥姥最深的思念，希望風可以把您帶去。」

▲鄭佩佩演過胡歌成名作《仙劍奇俠傳》，胡歌發文哀悼。（圖／翻攝自微博）