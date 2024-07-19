鄭佩佩晚年身體狀況不佳「需要人攙扶」　曾嫁台富商…懷胎8次流產4次

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星鄭佩佩19日傳出逝世消息，經紀公司發聲明證實：「我們懷著沈重的心情公告，鄭佩佩女士於美國時間2024年7月17日離開了大家。」她走紅香港影壇，俠女形象深植人心，除了周星馳電影《唐伯虎點秋香》華夫人，還演出《臥虎藏龍》的碧眼狐狸，前夫是台灣富商原文通，育有3女1子，晚年傳出身體狀況不佳。

▲鄭佩佩在美國時間17日逝世，享壽78歲。（圖／記者李毓康攝）

鄭佩佩早前被名導胡金銓相中，演出《大醉俠》奠定「俠女」形象，之後，1970年與原文通結婚一度退出影壇，後來復出拍片，1993年演出《唐伯虎點秋香》的「華夫人」一角暴紅，2000年憑李安電影《臥虎藏龍》，獲得香港電影金像獎最佳女配角。

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▲鄭佩佩早期在影壇奠定俠女形象。（圖／翻攝自微博）

▲鄭佩佩離婚後復出影壇，1993年《唐伯虎點秋香》大受歡迎。（圖／翻攝自微博）

不只活躍影壇，鄭佩佩在港劇《少年英雄方世玉》、陸劇《楊門女將》、《仙劍奇俠傳》也都有精彩演出，到2020年真人版電影《花木蘭》，她也有演出媒婆一角。而她2014年參加陸綜《花兒與少年》，與大陸女星劉濤成為好友，劉濤5月受訪時透露，她身體狀況不佳，需要人攙扶，語氣充滿了擔憂。

▲鄭佩佩曾演出《仙劍奇俠傳》。（圖／翻攝自微博）

鄭佩佩歷經8次懷孕，4次流產，後來育有3女1子，孩子們也各自闖演藝圈發展。而她與兒女在美國過退休生活，兒女相繼結婚生娃，她升級當阿嬤，曾在家人合照中露臉，燦爛滿足的微笑，令人難忘。

▲鄭佩佩晚年在美國有兒孫相伴，女星劉濤曾透露她身體狀況不佳。（圖／翻攝自微博）

經紀公司聲明透露，鄭佩佩近年身體抱恙，選擇不公開消息，是因為努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處。她離開時平靜安詳，家人與摯親陪伴在側。