催淚神片《驀然回首》此生必看！漫畫迷：哭暈在影院　台灣8月上映

記者吳睿慈／綜合報導

年度催淚神片《驀然回首》由《鏈鋸人》漫畫家藤本樹所創作，6月於日本上映10天票房突破6億日元（約新台幣1.18億元），好評如狂潮般席捲而來，台灣粉絲終於在8月1日等到電影上映消息，中文版預告片甫公開，吸引大批影迷朝聖，留言區回應熱烈「你永遠可以相信藤本樹的短篇漫畫」、「那個配樂下去我一定哭暈在電影院」、「神作」。

▲動畫《驀然回首》完美呈現出漫畫的細節 。（圖／采昌國際提供）

《驀然回首》打破漫畫迷對於藤本樹的既定印象，不像是《鏈鋸人》黑暗又血腥，而是溫柔清新的畫風，描寫朋友之間最純粹的友誼，短短143頁刻畫出扣人心弦的情意，漫畫如今被製成動畫，原著藤本樹盛讚：「有個說法叫做『為角色注入生命』，確實如此，藤野和京本及整個世界，都彷彿活生生地存在於鏡頭之中。」電影分鏡、人物細膩的表情變化，就像是漫畫人物真實走出來，栩栩如生在面前現身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《驀然回首》由《鏈鋸人》漫畫家藤本樹所創作，畫風溫暖又療癒 。（圖／采昌國際提供）

故事講述兩位擅長畫漫畫的小四學生「藤野」與「京本」的故事，藤野是四格漫畫天才，隨手一畫就能引起全校轟動，同儕的稱讚讓她多了自信與驕傲，豈料某天殺出另一位勁敵「京本」，以更出眾的四格漫畫廣為傳播，面對這位假想敵，她把自己關在家裡進修，始終跟不上對方進步的步伐。

直到某一天，藤野才發現假想敵京本，竟是她的死忠鐵粉，兩人先是敵人、然後成為知己，感情甚至親如家人，卻因為一場殘酷意外，使得她們分開，出現重大轉折，帶給漫畫迷滿滿震撼感。

▲▼《驀然回首》刻劃出最純粹的友情。（圖／采昌國際提供）

《驀然回首》劇場版最動人之處在於配樂，悠悠的歌聲隨著電影情節哼出，故事內容反轉又反轉，使得眼淚自動從眼眶奪出，動畫留給觀眾的感動，難以用文字形容，本片在日本最大影視評論網站「Filmarks」以1萬3477條評論數，以及4.42的超高評分，順利奪下2024年上半年電影滿意榜冠軍，就連為女主角「藤野」配音的女星河合優實，也同樣登上該站的「2024年上半年人氣演員排行榜」冠軍。

▲《驀然回首》即將於8月1日在台上映 。（圖／采昌國際提供）

不僅如此，漫畫當時推出之際，劇情裡出現的無差別殺人案，也被認為是在哀悼2019年所發生的京都動畫縱火案，漫畫家藤本樹透過細膩柔軟的細節與文字，告訴大眾「即使悲傷也要繼續往前走」。片中處處充滿驚喜與新發現，8月1日與廣大漫畫迷相約電影院見！