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蕭淑慎尪梁軒安發聲「絕不會自殺」！　火大開嗆：有種到我面前談

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎的老公梁軒安最近遭一名女歌手指控性侵，對方已到北檢按鈴提告妨害性自主，事後更公布一段25秒的關鍵呻吟錄音檔。為此，梁軒安今（18）日透過臉書發聲，除了表示感謝這些經歷，讓他分辨善與惡之外，同時也強調，自己是個樂觀正向的人，所以絕對不會去自殺。

▲梁軒安（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

▲蕭淑慎的老公梁軒安遭女歌手指控性侵。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

梁軒安提到，那些曾看他笑話和落井下石的網友們，以及曾經一起奮鬥過的夥伴們，這些經歷都成了他人生中的養分，他強調，人生追求不只有利益，同時也回憶起，當初有人拜託他的情景，並呼籲人們要懂得飲水思源。針對近期的爭議，梁軒安表示已將所有證據交給律師，並要外界別再牽扯到他的家人以及身邊的其他人。

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最後，梁軒安呼籲不要用輿論來致人於死地，同時也表示，如果有任何問題，應該面對面來談，「你們提吿的人，還是準備要告的人，有種就到我面前來談。」事實上，女歌手Rina指控梁軒安藉由出差過程，暴力逼迫發生關係，甚至還對她強吻及毛手毛腳，同時也爆料，梁軒安對外聲稱她是未婚妻，害她被貼上小三標籤，於是在16日下午到北檢按鈴，提告對方妨害性自主。

▲梁軒安。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲蕭淑慎的老公梁軒安最近爆出不少負面醜聞。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

為此，梁軒安日前已在臉書發出5點聲明，他強調，自己「絕不可能去性侵他人」，同時也提及，既然對方已經按鈴申告，目前就交由法律處理，他相信司法會還他清白，最後更向大家呼籲「不要打擾我的親朋好友」，並特別提到，如果有特別關心的朋友，他的手機會持續開機，可以直接聯繫他。

 【梁軒安臉書全文】
感謝這些的經歷 讓我分辨善與惡
很謝謝公司同仁和合作夥伴
#真的放在心裡
感謝那些看笑話和落井下石的網友們
更感謝曾經一起奮鬥過的夥伴們
反過來來提吿的
更感謝那些從來沒有真正了解我的人
一切都是我的養分
人生的追求不是只有「利益」
當初來找我的時候
拜託來拜託去的
現在呢？
人真的要懂得飲水思源
最後
我是一個非常樂觀 正向的人
#我絕對不會去自殺
#另外我真的還有很多真正的證據
#而不是斷章取義的證據
#已交給律師
#謝謝大家關心
#還有不要再去扯
#梁太太 #我的家人
#扶輪社 #獅子會 #BNI或任何社團
#民眾黨 #國民黨 #民進黨
#你們提吿的人還是準備要告的人
#有種就到我面前來談
#呼籲拒絕用輿論來致人於死地

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蕭淑慎, 梁軒安

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