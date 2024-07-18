藏了40年　文章終於爆出粵語專輯胎死腹中原因

記者葉文正／台北報導

資深歌手文章唱紅〈三百六十五里路〉等膾炙人口的歌曲，奠定華語樂壇地位，如今文章時隔17年發新專輯，還宣布舉辦出道40周年個人演唱會，近日文章登上年代MUCH《那些年那些歌》分享心路歷程。

▲文章即將舉行演唱會。（圖／年代提供）

文章提到，決定舉辦演唱會時一度猶豫不決，最終決定給自己一場畢業典禮，總結自己40年中共26張專輯的心境，要將這份感動回饋給粉絲，主持人陳國華聽了反駁：「這不會是畢業典禮。」讚賞文章歌唱實力不變，再出新歌粉絲必定支持。



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▲文章與陳國華。（圖／年代提供）

文章渾厚嗓音輕鬆駕馭各國語言歌曲，英語、日語都難不倒，唯獨粵語專輯成為心中的遺憾，文章自曝過去曾籌備發行粵語專輯，但粵語發音複雜難以揣摩，因此被音樂製作人質疑沒有好好練歌，慘遭對方甩門離去、留下錯愕的他，即使努力嘗試卻沒能得到認同，讓文章決定不發行粵語專輯，成為這些年的遺憾，而這次睽違17年發新專輯，文章決定圓夢挑戰粵語歌，成功與這段傷心往事和解。



文章年過六十依然活力充沛、皮膚保養得宜，他認為現在擁有強壯的健康基礎，一切都歸功於逝世的母親，因為小時候母親都會親手慢火熬煮燕窩給他喝，就算弄到三更半夜也不嫌累，母愛的偉大深植在文章心中，這次也透過歌曲追憶母親，讓在場所有人都感動不已。