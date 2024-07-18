時段遭白冰冰搶走！　胡瓜不爽求償再撂話：我會抓她去撞頭

▲胡瓜彩排《真愛秀·藍寶石大歌廳》。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

白冰冰日前從中視轉戰民視主持周六8點《超級冰冰秀》，不過卻引來胡瓜不滿，直指該時段原本都是他在主持，鬧出合約雙胞風波，胡瓜也要求民視按合約賠償約5200萬，對此，胡瓜今（18日）出席《真愛秀·藍寶石大歌廳》彩排練團，被問及和白冰冰的爭議，他則大器地說：「我跟她本來就沒有感情上的問題。」

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▲胡瓜回應和白冰冰的爭議。（圖／記者周宸亘攝）



近來也傳出白冰冰收視因輸給對手康康，民視有意找胡瓜回鍋救收視，雙方合約可望有解，胡瓜對此則回應：「我這合約本來就是既定的合約，我沒有接別的節目，是尊重這份合約，所以現在是協商階段，我相信會有好的結果。」對於「救火」一詞，他也表示太過太沈重，「把節目做好才重要，不是只有這兩台，每一台都要連成一線努力，全面把收視率投入提高。」至於會否邀請白冰冰到《綜藝大集合》？他打趣笑說：「她有來過啊，那是民視的節目，她隨時都能來，只怕她受傷，我可能會抓她去撞頭好壯壯。」

談到收視率，胡瓜表示一直都要求自己不能下降太快，「《綜藝大集合》20幾年了，遊戲場地人物都要不斷更新，才能維持收視冠軍，扛收視比較累，41年來沒有在六日斷過這條線，而且能HOLD住我的價錢。」至於退休計畫？胡瓜也說：「體力可以的話，我會繼續做，這個國家跟社會對我那麼好，就是永遠保持身體健康。」

這次他將主持藍寶石歌廳秀，被問到有無音樂計畫，胡瓜笑認老婆丁柔安一直鼓勵他玩音樂，「本來想找黃明志，但他一直不理我，以前《沒大沒小》走很前面，後來周湯豪就跟比莉姐就先弄了。」更直言當年丁柔安就是被他的歌聲所迷戀，而被拱和五月天阿信合體，胡瓜也幽默笑說：「你覺得阿信現在還不夠恨我嗎？每天都把我弄的像瓜哥，我怕得罪阿信的歌迷，像誰不重要，成就像阿信就好。」

