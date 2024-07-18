走在信義A8小心誤闖時空結界！Disney+懷舊DVD店開張，經典片、夯劇通通租的到！

▲現場直擊時空結界，驚見懷舊DVD出租店。（圖／資料照，下同）

娛樂中心／綜合報導

聽聞信義區A8出現時空結界，ETtoday新聞雲記者直擊現場掌握最新消息，原來是Disney+影音快閃店，其中懷舊的DVD出租店場景超逼真！架上展示在Disney+就能觀賞得到的片單，不僅有近幾年得獎大片、口碑神劇，還有90年代觀眾超有共鳴的經典好片，趕緊一起穿越時空盤點必看片單吧！

說到90年代名留青史系列片單，從戰爭、科幻到羅曼蒂克類不等，個個都是創下傳唱事蹟的經典名片，像是於1996年上映的《ID4星際終結者》，大螢幕播出美國白宮被炸毀的畫面，可謂驚世駭俗。除了恐懼，淒美愛情故事也能讓人刻骨銘心，另一經典大片《鐵達尼號》正是這樣的存在，Jack和Rose相愛卻不能相守終生的遺憾，吸引了近千萬人進戲院觀賞，打破當年影史紀錄成為票房第一。當然也不能落下至今為人津津樂道，擁有超高粉絲號召力的《星際大戰系列》，光劍與帝國風暴兵等標誌性元素依舊流傳至現在，魅力不減當年。

▲《鐵達尼號》深情告白「You jump, I jump.」讓90年代影迷難以忘懷。

可謂長江後浪推前浪，延續《星際大戰系列》世界宏觀與炫目特效，00年代較為近期的新作也不得不看。以《鋼鐵人》迎接跨越影集新年代再適合不過，此片不僅扭轉漫威影業當時岌岌可危的營運狀態，更引領了未來十年的漫威宇宙系列故事，同樣擁有相同史詩地位的還有《阿凡達》，是許多現年三字頭影迷們首部3D電影，直到2022年上映的《阿凡達：水之道》，名導詹姆斯卡麥隆依舊堅持甚至超越自我，其細膩原創的美術特效，給予影迷們如幻似真的潘朵拉星球，而近期美術高度最能與之匹敵的，非橫掃各大獎《可憐的東西》莫屬，氣質女演員艾瑪史東突破尺度的演出，搭配童話故事般的場景，現代寓言的劇情詭譎卻又發人省思。以上數部想到就悸動的大片，在Disney+上通通看的到，即日起每週居家電影夜趕緊安排起來。

▲《鋼鐵人》不只拯救了漫威影業，同時也開創了超級英雄電影時代。

▲《可憐的東西》叫好更叫座，許多暗喻的巧思安排等你來發掘。

00年代不僅影業蓬勃發展，影集形式的好作品也掀起一波口碑好評。醫療劇始祖《實習醫生》便是在2005年首次面世，共20季、約17年的陪伴，觀眾們跟著主角梅若迪絲從實習醫師成長為獨當一面的主治醫師，過程中還經歷因男主劇中被賜死，導致民眾寫信抗議的鬧劇，可見其火紅程度。另一影集先鋒《陰屍路》造成的喪屍片風潮，也同樣讓人甘拜下風，遙想當年萬聖節滿街都是喪屍扮裝的盛況，彷彿《陰屍路》真實上演。

▲許多觀眾觀賞《實習醫生》一路跟著主角共享成長之痛。

同樣出色、好評不斷的近期影集，推薦點名兩部必看影集。首先是以日本關原之戰前夕為背景而展開故事的《幕府將軍》，雖然戰爭權謀劇情主軸精彩萬分，但令人印象深刻的莫過於集結美英日實力派演員的演技，將武士精神演繹到位。另一部則為有零負評影集美譽的《大熊餐廳》，故事圍繞在曾受米其林肯定的天才廚師卡米，被迫返鄉接手祖傳餐廳而所發生的一連串溫馨鬧劇，療癒力十足。

▲《大熊餐廳》中主角與家人員工的互動，溫馨的同時又非常寫實。

畫面一轉記者竟穿越到《大熊餐廳》劇中廚房場景，而且隔壁竟是《灌籃高手》籃球場，原來一切都是Disney+影音快閃店的貼心巧思。Disney+最懂觀眾的心，將好評作品中的經典場景重現在信義區A8，讓影迷劇迷能夠一了穿越心願，合影留念。

▲Disney+影音快閃店將人氣影集動漫場景重現在現實世界。

除了可以合影紀念，Disney+影音快閃店也設計多個趣味互動方式，就是要讓觀眾們留下更客製化的深刻印象。來到懷舊DVD租借店挑選完喜歡的DVD後，到櫃檯完成手續，就能獲得根據偏好量身打造的推薦片單，再連同獨一無二的Disney+主題拍貼照一起帶回家，躺在沙發上享受本篇推薦的Disney+必看片單，如此完美的全套體驗，趕緊把握時間到信義區A8朝聖吧。

▲Disney+影音快閃店活動滿滿，就在信義區A8等你來體驗。



