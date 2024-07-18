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NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲5點太像　英樂團：立刻停用，賠錢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans成軍2年時間，歌曲暢銷紀錄不斷刷新，在國際間享有高知名度。她們4月底剛推出新歌〈Bubble Gum〉，怎料該首歌曲近日遭控抄襲，英國樂團Shakatak委任南韓國內律師向NewJeans提出訴求「立刻停止使用〈Bubble Gum〉，並支付損害賠償」，但對此，所屬經紀公司ADOR回應「沒有擅自使用」，要求對方提出更有公信力的分析報告，否認抄襲。

▲▼NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲 。（圖／翻攝自NewJeans〈Bubble Gum〉YouTube）

▲NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲 。（圖／翻攝自NewJeans〈Bubble Gum〉YouTube）

〈Bubble Gum〉抄襲風波於6月開始發酵，英國音樂公司WISE MUSIC GROUP於6月分別向NewJeans公司ADOR、NewJeans母公司HYBE、韓國音源著作權協會、索尼音樂發行的香港限量版等6個單位傳達抗議訴求，認為〈Bubble Gum〉歌曲抄襲樂團Shakatak於1981年發行的歌曲〈Easier Said Than Done〉。

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▲英國樂團Shakatak〈Easier Said Than Done〉。（圖／翻攝自Shakatak〈Easier Said Than Done〉YouTube）

▲英國樂團Shakatak於1981年所發行的歌曲〈Easier Said Than Done〉與〈Bubble Gum〉旋律類似。（圖／翻攝自Shakatak〈Easier Said Than Done〉YouTube）

英國樂團Shakatak委任南韓委任事務所處理該爭議，認為NewJeans的歌曲〈Bubble Gum〉沒有經過WISE MUSIC GROUP同意，擅自使用由250、Oscar Bell、Sophie Simmons、Gigi等人作詞作曲的歌曲〈Easier Said Than Done〉著作權。樂團方要求NewJeans馬上停止使用歌曲〈Bubble Gum〉，並支付這段期間的損失賠償、著作權賠償等。

英國樂團Shakatak更舉例出5點相似之處，作曲上使用相似的副歌與旋律、電子吉他與貝斯彈奏相似、旋律實質上幾乎相同、〈Easier Said Than Done〉速度為104BPM，〈Bubble Gum〉速度則是只有快一點點的105BPM、相似的和聲，一共5點反駁。

▲▼NewJeans〈Bubble Gum〉遭控抄襲5點太像　英樂團：立刻停用，賠錢 。（圖／翻攝自NewJeans〈Bubble Gum〉YouTube）

▲NewJeans所屬公司否認抄襲，要求對方提出更有公信力的分析報告 。（圖／翻攝自NewJeans〈Bubble Gum〉YouTube）

對此，經紀公司ADOR否認擅自使用〈Easier Said Than Done〉，透露早在6月17日收到英國樂團Shakatak抗議信件時，公司便請對方提出具有公信力的分析報告，只是6月21日對方回信將會提出報告佐證，但截至目前都沒收到回覆。雙方各執一詞。

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NewJeans, Shakatak, Easier Said Than Done

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