破億戀愛神曲《Nothing》爆紅！　R＆B才子Bruno Major 9月登台開唱

倫敦詞曲創作人Bruno Major以撩人又溫暖的情歌《Nothing》,輕柔描繪出戀人耳鬢廝磨時的絮語,讓他從英國的Camden Town詞曲創作人,一躍成為世界注目的才子歌手。他的世界巡演橫跨亞洲、歐美,締造場場爆滿的佳績,也宣布將於9月首度登台開唱。

▲Bruno Major宣布將於9月首度登台開唱。(圖/OFF TIME提供)

Bruno Major出身音樂世家,13歲開始投入寫歌,迷上吉他後更一發不可收拾,他著迷於經典的爵士樂,喜歡穿梭在Bill Evans和Louis Armstrong等人的樂音裡。他讓爵士吉他成為他流行民謠創作裡的點睛之筆。在他彷彿重現經典的現代創作裡,總有他巧思打造的獨特的迷人老派風韻。

他曾當過婚禮歌手,也在飯店駐唱,曾擁有一紙眾人欽羨的唱片合約。看似成名在望之際,卻遭主流唱片公司忽然解約。這些人生際遇都被他一一譜寫成曲,成為了在2017年發行的首張專輯《A Song For Every Moon》的靈感泉源。憑藉著詩意的歌詞和旋律,這張佳作讓他贏得了許多聽眾和滿滿的巡演行程。隨後的第二張專輯《To Let a Good Thing Die》,更在串流平台上突破十億的播放次數。

疫情爆發後,國界封鎖將他鎖在英國,但他的音樂卻不曾止步。《The Most Beautiful Thing》、《Regent’s Park》包含金曲《Easily》等首歌,都次次突破國界,在全球引發翻唱潮。Bruno Major的創作吸引了國際創作人如冰島歌姬Laufey、韓國女團(G)I-DLE的MINNIE、韓國樂團Day6的Young K翻唱,歌手YELLOW黃宣和宋柏緯等,也曾在社群媒體上傳改編的不插電片段,就連BTS的V和JIMIN也都曾在採訪時推薦過Bruno Major的歌曲。

去年,隨著新作《Columbo》的推出,Bruno Major宣布世界巡演,橫跨亞洲、歐美,締造場場爆滿的佳績,尤其亞洲各國等地的演出都瞬間秒殺。他深情描繪愛情的諸多片段,已成為這個世代最受歡迎的戀情詠嘆。《Bruno Major Live in Taipe 2024》將於7月19日中午12點全面開賣。

