吹牛老爹案子開庭剩1個月「又追加5項罪名」　涉敲詐勒索、性交易

記者劉宛欣／綜合報導

美國饒舌歌手「吹牛老爹」（Sean ”Diddy” Combs）因涉及性販賣被捕，被多人控訴性侵，引起輿論譁然，對此，曼哈頓聯邦法院於2024年10月10日宣布，吹牛老爹的案件將於2025年5月5日開庭審理。怎料，審判開始前一個月，他竟又被追加起訴了新的5項罪名，包括敲詐勒索和性交易等，情況似乎越來越糟糕。

▲吹牛老爹被追加5項罪名。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，吹牛老爹原先的指控包括性交易、組織犯罪與涉及賣淫的運輸行為，原本就已面臨3項刑事指控，但對這些指控全盤否認，而這次追加的起訴，他也堅持不認罪。吹牛老爹的審判定於5月5日在曼哈頓舉行，目前他自2024年9月被拘留後，截至目前為止仍被關押在監獄中。另一方面，與他交好的Jay-z、碧昂絲夫婦，也捲入了他的醜聞之中，形象大傷。

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▲吹牛老爹庭審將於5月5日登場。（圖／達志影像／美聯社）

吹牛老爹性侵案自爆發以來就持續掀起軒然大波，甚至被不少評論家認為真相會「動搖國本」。此前，受害者律師東尼巴茲畢還曾出面指控，聲稱遭匿名名人控告勒索，對方指控律師捏造事實、濫用法律，而案件涉及性侵未成年男女，律師團強調這些指控毫無根據，表示會堅定地保護當事人名譽。