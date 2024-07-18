35歲日諧星秦野隆光車禍身亡！　公司發聲明證實…剛新婚4個月

記者陳芊秀／綜合報導

日本諧星秦野隆光7月11日因發生交通意外離世，享年35歲。他是搞笑團體「マンホルモン（MANHORUMON）」成員，與小田桐雄磨搭檔共同表演喜劇段子，人氣還在上升期階段就遭逢意外。有關他出意外的原因也在日網瘋傳。

▲秦野隆光車禍驟逝享年35歲。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，秦野隆光所屬經紀公司太田娛樂發表聲明，證實他突然因交通意外離世，有關後事及告別式由近親來執行。他的表演搭檔小田桐雄磨發文，透露告別式已經結束，感謝許多相關人士前來悼念，同時他也哀痛表示，搞笑團體「マンホルモン」就此結束，「我也很遺憾」，而今後他仍會繼續從事表演工作，「連同秦野的分會努力的」。

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▲公司發聲明證實噩耗。（圖／翻攝自X）

▲秦野隆光與小田桐雄磨搭檔表演喜劇段子。（圖／翻攝自X）

有關秦野隆光的交通意外，公司沒有具體說明。秦野隆光的X分享個人生活，3月5日宣布登記結婚，正處於新婚狀態，而最後一則動態是7月9日更新，分享在橫濱逛街的合照。而日網瘋傳7月11日發生的一起交通意外，當日早上6點40分左右，一名35歲住在國分寺市的上班族男性在東京小平市的十字路口，該十字路口沒有設置紅綠燈，與一輛廂型車發生衝撞，男性送醫後不治身亡，而駕車的31歲男性則沒有受傷，目前整起交通意外還在調查中，網友揣測該起交通事故的死者是秦野隆光。

▲秦野隆光最後一次更新貼文是7月9日。（圖／翻攝自X）