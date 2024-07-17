蔡瑞雪深夜再發聲「別用錢衡量人」！　駁豪門夢碎：我們很幸福

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡瑞雪因甜美外型而獲得「北一女神」的封號，去年認愛微風廣場代言人、富二代男星孫麥傑的她，最近被爆出感情生變已分手。為此，小倆口今（17）日雙雙透過社群發文闢謠，稍早蔡瑞雪再度發聲，同時也強調，自己從來都沒有豪門夢。

▲蔡瑞雪、孫麥傑去年雙雙認愛。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

蔡瑞雪在文中強調，自己對奢華的生活從來都沒有憧憬，同時也表示，她和男友依舊很好，過著平凡簡單的日子，這種生活對他們來說就已經很幸福。她認為，感情並不是建立在金錢的基礎上，因此在文中向大家呼籲，不要用金錢來衡量一個人，並感謝所有關心他們感情現況的人。

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▲孫麥傑、蔡瑞雪在社群闢謠分手謠言。（圖／翻攝自Instagram／maichiehsun、snowbabyq）

事實上，孫麥傑遭週刊爆料家人似乎不看好戀情，甚至還被發現，雖然與女友互相追蹤社群帳號，不過原本按讚貼文的紀錄都悄悄消失，進而讓分手傳聞甚囂塵上。為此，孫麥傑稍早已在IG限動發文「我們很好，我每篇都有按讚呦。」蔡瑞雪事後也透過Threads分享兩人同框的影片，更在文中甜蜜寫道：「我們的日常。」直接破除近期小倆口感情生變的傳聞。

▲蔡瑞雪在社群分享影片放閃。（圖／翻攝自Threads／snowbabyq）