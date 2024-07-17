舒華首發聲！　親吐「柯震東留言風波」心聲：沒用的惡意別來鬧

記者劉宛欣／綜合報導

柯震東、(G)I-DLE台灣成員舒華近日因為男方在舒華Instagram的貼文底下留言，意外引發風波，甚至被部分網友瞎傳兩人熱戀中，女方經紀公司Cube娛樂火速出面否認表示「無事實根據」，平息了輿論，舒華本人稍早也透過Instagram親自發聲，雖未指明闡述的事件，但明顯是對近日風波有感而發。

▲柯震東因為在舒華照片下留言引發風波。（圖／翻攝自柯震東、舒華Instagram）

舒華17日在Instagram限時動態發聲，附上一張帶著搞怪表情的個人照，寫下「所有事都純粹一點、淡點，可能生活會美好一點」，接著正向地喊話「名聲永遠是外界賦予，只須知我始終是一個『人』，別忘了你／妳的價值是珍貴且無價的，不是各種聲音的奴隸」，認為每個人都是人生活過客，帶不走任何東西，感謝粉絲給予的愛與溫柔，並回敬酸民「也請沒用（的）惡意別來鬧喔」。

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▲舒華發聲。（圖／翻攝自舒華Instagram）

舒華經紀公司Cube娛樂17日向外否認了舒華與柯震東的戀愛傳聞，直球回答「無事實根據」，事件源自於舒華曬出個人照，寫下「Hey~ I love you」，柯震東留下3個微笑表情符號，讓部分網友產生聯想，舒華因此微博被罵上了熱搜，粉絲為此出征柯震東的Instagram，要他「別蹭」，知道引起風波，柯震東在17日出席公開活動也低調回應「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉」。

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