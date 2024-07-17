柯震東、舒華IG留言竟遭瞎傳熱戀中！　Cube火速發聲：無事實根據

記者劉宛欣／綜合報導

柯震東近來相當活躍於社群媒體上，6月同框人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華引發熱議，他近日於舒華Instagram的貼文底下留言，意外引發粉絲不滿遭出征，他對此表示自己只是路過留言「造成困擾很抱歉」，沒想到韓媒也跟進了這波的報導，向舒華經紀公司Cube娛樂詢問陸網熱議的兩人戀情傳聞，Cube娛樂對此則火速否認表示「無事實根據」。

▲柯震東因為在舒華IG留言遭出征。（圖／翻攝自柯震東、舒華IG）

根據多家韓媒報導，舒華的經紀公司Cube娛樂17日向外否認了舒華與柯震東的戀愛傳聞，直球回答「無事實根據」。此前，舒華在Instagram上發出多張個人照，配文寫下「Hey~ I love you」，柯震東在底下留下了三個閉上眼睛微笑的表情符號，隨後舒華在微博被罵上了熱搜，許多粉絲替她感到不滿，紛紛出征柯震東的Instagram最新貼文，要他「別蹭」。

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▲多家韓媒報導報導舒華、柯震東烏龍緋聞。（圖／翻攝自NAVER）

柯震東活躍社群平台，最近人氣席捲Threads，被網友封為「脆王」，作風直率的他IG被出征，限動更新黑底白字寫著「真多XX」，接著放上最愛動漫角色芙莉蓮，配文「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈」，疑似發洩心情。17日公開出席活動，他也低調回應「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉」。

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