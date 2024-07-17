夏天拍懷孕戲有多辛苦？八點檔女星「綁假孕肚+腰封」熱到變瘦了

記者黃庠棻／台北報導

藝人宮美樂在民視八點檔《愛的榮耀》中，飾演藍葦華的女兒盈盈，劇中跟楊皓崴飾演的張元勇譜出愛的戀曲，兩人因為她懷孕而散發粉紅泡泡，成了劇中所有人物的緩和劑。只不過，拍戲期間的她卻因為懷孕而吃足苦頭。

▲《愛的榮耀》宮美樂、楊皓崴是一對。（圖／民視提供）

宮美樂在《愛的榮耀》中懷孕，拍戲時雖然不用跟眾人一起在外奔波，但每次出場就要綁上假肚子再加腰封，只能讓腰部的汗不斷地流，她直率表示只能自己轉念來享受這擋不住的熱，不然常常一場戲拍完，整個道具肚子都是汗水，很辛苦梳化要一直幫她們補妝、擦汗，還有不斷補充水分，來防止中暑。

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▲宮美樂在《愛的榮耀》中懷孕。（圖／民視提供）

不僅如此，宮美樂透露日前拍攝一場有產兆的戲碼，被家人抬到門口搭救護車，坦言本來劇本是寫楊皓崴要公主抱送她去醫院，但因為男方有椎間盤突出，所以改成讓藍葦華、吳東諺、四方跟楊皓崴4個人一起扛她，「短暫離開地球表面」的她直呼「這一切都太害羞了」。

▲宮美樂拍攝懷孕戲碼吃足苦頭。（圖／民視提供）

雖然懷孕戲碼困難，宮美樂必須為了角色揹著一個假孕肚，雖然肚子越裝越大，但還是被服裝師發現變瘦了，原來是拍戲的空檔就會去運動，加上夏日的拍攝，讓她每天穿上戲服就很像在洗三溫暖，而且天氣太炎熱，剛好飲食減少胃口，沒想到可以有達成瘦身的效果，讓她直呼「像撿到寶，太幸運。」