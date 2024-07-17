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遭舒華粉出征砲轟「別蹭了」　柯震東露面回應：只是路過留言而已

記者黃庠棻／台北報導

男星柯震東近幾年相當活躍於社群媒體上，6月慶生時意外同框多位明星，其中出現人氣女團(G)I-DLE的台灣成員舒華，沒想到他近日在舒華Instagram的貼文底下留言，意外導致自己被出征，今（17）日出席活動被問到相關話題，也低調回應了。

▲柯震東生日趴驚見舒華現身。（圖／翻攝自楊銘威IG、柯震東Threads）

▲舒華日前現身柯震東生日趴。（圖／翻攝自柯震東Threads）

舒華近日更新動態曬出一系列美照，寫下「Hey i love you」加上紅唇表情符號，而柯震東則是現身回了3個微笑表情符號，怎料這個舉動卻引發部分網友不滿，遭痛罵「離葉舒華遠一點，形象已經差成這樣為什麼還要出來禍害別人」、「葉舒華是水晶買不夠多才會遇到你嗎」、「先生為什麼你還要去硬蹭舒華流量」，眾多留言者火氣相當大。

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▲▼柯震東被出征。（圖／翻攝自IG）

▲柯震東被出征。（圖／翻攝自IG）

對此，柯震東17日出席活動時，被問到遭舒華粉絲攻擊，僅低調回應「我只是一個路過的留言而已，如果造成大家或是她的困擾，我很抱歉」。此前，他也在限時動態上抒發無奈心情，以黑底白字寫下「真多XX」，接著放上最愛動漫角色芙莉蓮，配文「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈」，看來心情相當委屈。

▲▼2024台北電影節頒獎典禮，請問，還有哪裡需要加強-柯震東。（圖／記者李毓康攝）

▲柯震東低調回應被粉絲攻擊。（圖／記者李毓康攝）

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