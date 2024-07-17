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深夜進趙駿亞家爆熱戀！　吳婉君揭真實關係「還原過程」回應了

記者黃庠棻／台北報導

女星吳婉君演出多部八點檔《炮仔聲》、《天之驕女》、《一家團圓》、《愛的榮耀》，深受許多觀眾喜愛，加上時常在社群網站上分享生活，有「台八女神」的封號。近日，她被拍到與男星趙駿亞在深夜見面，還共處了3個小時因此爆出熱戀，對此吳婉君也透過經紀人回應了。

▲吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

▲吳婉君和趙駿亞爆熱戀。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）

近日，週刊目擊吳婉君驅車前往趙駿亞的家附近，接著男方開車接她上車，過程中兩人拿著大包小包，疑似是戶外活動的裝備，整理完東西後，男方載著她到自己的住家，一直到深夜1點多，總共待了3個多小時，只不過在兩人被拍的過程中，都沒有太多親密的肢體接觸。

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▲趙駿亞。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

▲趙駿亞熱愛戶外活動。（圖／翻攝自Instagram／chunyachao）

此外，趙駿亞2019年爆出跟體育主播秦于婷熱戀的消息，交往4年之間一度傳出好消息，怎料在2024年3月宣布以分手收場，當時就有傳聞是吳婉君介入這段感情。一連串的爆料加上深夜見面被拍，吳婉君透過經紀人還原過程，透露到男方家「是去借玩水裝備的」，強調「他們就是朋友關係」。

▲吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

▲吳婉君回應熱戀傳聞。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

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吳婉君, 趙駿亞

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