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金鍾旼真的認愛「以結婚為前提」！　28年來首次公開…前輩也嚇到

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人金鍾旼出道28年沒公開戀情過，但近來不只在《2天1夜》時常被提起女友話題，在近期節目《我今天打了個好球》中又被問到，連資深前輩金國振都嚇到說「真的有啊？這是我第一次看到他認愛」，有趣的是，他更被眾人鬧到親口說出「我一定都是以結婚為前提交往的」。

▲▼金鍾旼。（圖／翻攝自韓網）

▲金鍾旼嬌羞認愛。（圖／翻攝自韓網）

在最新一集《我今天打了個好球》，眾人打賭輸的人就要分享戀愛史，金鍾旼在開始前就被眾人起鬨。全炫茂笑說「你說點女友的事情吧，我和鍾旼哥之間有個共同朋友，我都聽他說了，不論是名字、年紀還是長相我都知道了」，讓金鍾旼瞬間驚慌。

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尤其，全炫茂接著追問「交往多久了？在我看來應該是以結婚為前提交往的」，這讓金鍾旼眼神四處飄移完全不敢回答。一旁的金國振看到這樣的場面後感到有些驚訝地說「我第一次看到鍾旼認愛」；權恩妃更直接來一記「恭喜你結婚」。

在比賽結束後，權恩妃拿下勝利又將目標指向金鍾旼，超直白詢問「有想跟現在的女友結婚嗎」，當現場進入一陣緊張氣氛時，金鍾旼坦承「我一定都是以結婚為前提交往的」，不只認愛更認了有可能和現任女友結婚，引起熱烈討論。

▲▼金鍾旼。（圖／翻攝自Instagram／kbs_unicorn）

▲金鍾旼（左三）在《2天1夜》中也常常被鬧。（圖／翻攝自Instagram／kbs_unicorn）

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