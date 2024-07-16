Ozone互嗆火藥味濃！　文廷自爆「1隱疾」團員開噴：在那邊騙

▲Ozone來《星光雲！RUN新聞》宣傳演唱會，挑戰攀岩分組賽。（圖／ETtoday）



記者翁子涵／綜合報導

男團Ozone今（16日）來到本週的《星光雲！RUN新聞》，代班主持阿本，過去也是從選秀節目出身，見到小鮮肉Ozone，忍不住開玩笑說：「我超想加入他們的。」更笑虧主持人峮峮：「妳可以先回家沒關係。」談到即將到來的首次小巨蛋演唱會，Ozone也緊張地說：「小巨蛋對我們來講是一個很重大的目標，我們身上扛了很大的壓力，希望不要愧對於我們的粉絲，公司也幫助我們很多，希望整個表演可以值回票價，所以壓力很大，會有跟北流不同形式的呈現。」

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▲Ozone團員彼此為遊戲開戰。（圖／ETtoday）



而為了攻頂之路，他們也特別挑戰分組比賽，輸家將要接受攀岩登高懲罰，讓怕高的祖安和文廷當場都忍不住臉色發白，首關挑戰手眼協調，文廷先自爆有色弱問題，不過一上場就連贏3分，惹來團員笑嗆：「裝病耶，在那邊騙。」而他最後一場更再度獲勝，阿本也打趣說：「組團組那麼久原來他是騙你們的耶。」逗笑全場。

第二關考驗腿力的關卡，團員也火藥味十足，煥鈞開嗆祖安：「我知道你年紀比較大啦，所以我還是會讓一下你。」祖安也不甘示弱回擊：「你那麼瘦弱等下腿會被我弄斷。」最終煥君也被淘汰，祖安繼續對戰哲言時，更加碼輸了要露額頭，沒想到祖安輸掉比賽，也露出少見的額頭，讓一旁的團員都紛紛幸災樂禍。

而最後一關攀上抱石場拍攝出時尚大片，由佳辰倒地的照片勝出，最輸的祖安和子翔也願賭服輸接受攀岩登高懲罰，祖安更一度臉色發白，讓團員笑到不行，不過卻也讓阿本直呼這才是真感情。

