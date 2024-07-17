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小孟老師／7月17日星座運勢　星期三好累！處女小心別吵架

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：業績逐漸提升
感情：懂得欣賞對方
財運：掌握未來趨勢
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：天秤

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雙子座

工作：理性看待事務
感情：與親友互動多
財運：把握大勢發展
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：牡羊

天秤座

工作：自信強人緣好
感情：獲得伴侶幫忙
財運：控制降低成本
幸運色：卡其色
貴人：天蠍
小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：謙虛熱忱積極
感情：彼此支持鼓勵
財運：加強趨勢分析
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：雙魚

金牛座

工作：績效有所提升
感情：感情細膩體貼
財運：謹慎資金投資
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍

處女座

工作：主管友善對待
感情：避免爭吵沖突
財運：看準投資行情
幸運色：銀色
貴人：射手
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：表現熱情大方
感情：愛情減少摩擦
財運：加強現金監管
幸運色：紫色
貴人：處女
小人：水瓶

天蠍座

工作：合群互助合作
感情：邱比特來報到
財運：提高獲利盈利
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子

雙魚座

工作：團隊提升士氣
感情：兩人溫馨擁抱
財運：實現抓住機遇
幸運色：大紅色
貴人：金牛
小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：客戶溝通良好
感情：創造美好回憶
財運：規避不明風險
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：獅子

獅子座

工作：工作事半功倍
感情：約會精心打扮
財運：避免股票虧損
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：巨蟹

射手座

工作：發揮工作才華
感情：異性經常互動
財運：提升專業學習
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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