陳芳語打造AI分身！　「神還原本尊1事」她當場嚇傻

▲ Kimberley陳芳語推出AI機器人。（圖／華風數位提供）



記者翁子涵／台北報導

Kimberley陳芳語新專輯《kiki》探討的是「共存」的概念，不僅與來自台灣、香港、馬來西亞、新加坡、英國、法國、美國、菲律賓等地的製作人和詞曲創作人合作，還希望能與粉絲有更多互動機會，團隊們苦思該如何實現這個想法，經過多次討論後，決定運用華風的AI技術，創造出名為「Kimbot」的 AI Kimberley 機器人，Kimbot 可以與粉絲聊天、共創AI貓咪梗圖，還可以讓粉絲填詞，由AI Kimberley來演唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ Kimberley陳芳語和粉絲介紹AI新技術。（圖／華風數位提供）



Kimberley陳芳語於昨（15日）舉辦「An Afternoon with kiki AI 」邀請了許多音樂人、粉絲一起玩Kimbot，現場吸引了金曲獎最佳演唱組合尋人啟事、大嘻哈饒舌歌手禪波ZENBØ、林潔心等音樂人到場體驗，她現場也解說Kimbot的研發過程並開放讓粉絲操作，過程新奇有趣，讓粉絲驚呼：「Kimberley 唱了我寫的詞！」有歌迷現場用Kimbot創作出「陳是國際巨星，碾壓全場」，逗樂Kimberley。



問及這次參與AI生成人聲有趣的過程，Kimberley笑說Kimbot講話跟她很像，都會中英夾雜，也愛用表情符號，一開始滿擔心使用的人會亂寫歌詞唱出奇怪的歌，好在團隊都有設立嚴密的防火牆，一有不當文字就會出現呼籲友善的訊息，讓她可以安心使用，而令Kimberley陳芳語特別感動的是，記者會前一晚她在夜店有專場演出，在15日凌晨登場，現場粉絲被她辣翻不說、全場合唱《愛你》的聲音之大聲，還把她的歌聲給淹沒了。

但當她當天中午出席記者會時，整個被這群鐵粉「驚嚇」，「因為明明表演完已半夜兩點多，很多粉絲是從中南部趕上來，而且今天要上班上課，居然都出現在我的記者會，真的太感動了啦！」陳芳語熱情擁抱「夜以繼日」出席記者會的粉絲們，也呼籲大家多多支持探討「共存」環保議題的《kiki》專輯，「並記得使用專輯裡的QR Code ，做出屬於你自己獨一無二的AI貓咪喔！」

