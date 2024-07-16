孫安佐募資70萬「飛烏克蘭打仗」！狄鶯乾笑兩聲「7字」回應

▲孫安佐說有朋友在烏克蘭，可以飛過去跟他組隊幹大事。

圖文／鏡週刊

孫安佐在今（16）日凌晨開直播，表示等到募資到70萬後，就要飛到烏克蘭打仗，稱想要平息戰爭。媽媽狄鶯得知消息後，在接受媒體詢問時，僅「呵呵」笑了兩聲，無奈回：「你們自己問他吧。」

孫安佐在IG直播中說，自己正在和經紀人籌劃一個集資網站，預計募款到70萬，就要飛到烏克蘭打仗，還稱「過去那邊重點要平息戰爭」。孫安佐承認，自己對槍械有極高的興趣，他說有朋友在烏克蘭，可以飛過去跟他組隊幹大事，他直呼：「我就去8個月，給我募資70萬，最美好就是100萬，我去買那些裝備，裝備到了我拍一拍，我就去烏克蘭。」

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孫安佐還說，自己在台灣做過很多艱苦的訓練以及實彈訓練，更把前幾個月在泰國呼麻闖民宅、被當地警方送進身心科醫院的事件，當成「出國深造」來炫耀：「我在泰國也遇到很多瘋狂的事情，所以我膽子很大，但是我不笨我很聰明，膽大加聰明又有戰鬥知識，我覺得我很好。」

孫安佐說，他目前還沒有把這個計畫告訴爸媽，等到計畫成行後，就會向爸媽報告。有網友笑他，去烏克蘭可能馬上變砲灰，孫安佐反駁說：「我當砲灰？你要確定？躺在血泊就是命，如果我回來你就要當我奴隸，搞得我在泰國沒經歷過生死關頭一樣。」

對於孫安佐的「募資飛烏克蘭打仗計畫」，據《自由時報》報導，媽媽狄鶯得知後，僅「呵呵」笑了兩聲，且無奈地說：「你們自己問他吧。」對於兒子的想法笑而不答。



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